Sifu : le mode Arènes qui veut doubler le contenu du jeu se dévoile avec un premier trailer, des versions Xbox et Steam officialisées

Sifu vient tout juste d'accueillir sa troisième mise à jour majeure, ajoutant un éditeur de replay, des modificateurs de partie et des costumes. Une quatrième et dernière salve de nouveautés est attendue pour cet hiver avec d'autres modificateurs de parties, cheats et tenues, mais aussi un mystérieux mode Arènes.

Il se révèle cependant déjà au détour d'une bande-annonce diffusée par IGN. Le mode Arènes sera disponible sur toutes les plateformes et nous donnera accès à une expérience qui « débloquera progressivement un nouveau lot massif de modificateurs, qui double le contenu du jeu actuel et apporte notamment des mouvements alternatifs à la palette de kung-fu de notre personnage principal ».

Son fonctionnement exact doit encore être détaillé, mais Sloclap a le temps pour cela, car la prochaine mise à jour est désormais prévue pour mars 2023. Et bonne nouvelle, des versions Steam et Xbox sont aussi planifiées pour le même moment, avec tout le contenu gratuit proposé à ce jour. Sifu est disponible à partir de 33,90 € sur Amazon.fr.