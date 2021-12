Call of Duty: Vanguard et Warzone, des cadeaux, un mode spécial et le monstre Krampus qui vous chasse pour l'évènement de Noël, Festive Fervor

La Saison 1 de Call of Duty: Vanguard est désormais lancée, nouant ses liens avec Call of Duty: Warzone. Activision va cependant déjà bousculer les habitudes des adeptes des parties en ligne avec l'évènement Festive Fervor, qui se déroulera du 17 décembre au 5 janvier, après avoir téléchargé une grosse mise à jour.

Dès le 14 décembre, vous pourrez cependant déjà profiter de 12 jours de réduction sur des bundles appréciés de Call of Duty: Black Ops War, à raison d'une offre par jour. 4 packs inédits vous permettront aussi d'affirmer votre style avec des nouveautés : Santa’s Slay, Krampus Unleashed, Secret Santa et Broken Resolutions. Si vous ne voulez pas passer à la caisse, plusieurs cadeaux pourront même être récupérés pour une simple connexion entre le 17 et le 31 décembre, dont 10 Tier Skips, un boost d'XP temporaire de 10 % et carrément les 24 bonus inspirés de Vanguard issus du Battle Pass de la Saison 6 de BOCW, si vous avez acheté le tout dernier épisode.



Plusieurs initiatives éphémères seront également ajoutées à Vanguard, à commencer par un mode Armageddon, une variante de Drop Zone où vous marquez des points à chaque élimination et des bonus lorsqu'elles sont effectuées via des Killstreaks, alors que du ravitaillement est largué sur une zone précise de la map à la fois pour pimenter la partie. Sinon, dans tous les modes, les Elf Team Six seront 6 elfes cachés sur les cartes à abattre pour obtenir des Killstreaks. Encore plus drôle, en Match à Mort par Équipe et dans les modes à objectif, le monstre Krampus pourchassera le joueur avec le plus faible score du moment pour le forcer à améliorer ses statistiques sous peine d'être éliminé. Et, sur cette période, la carte Shipment va être transformée en Shipmas, quelques effets visuels de Noël seront ajoutés aux modes Hardpoint et Domination, et Der Anfang va aussi se mettre aux couleurs des fêtes.



Warzone ne sera pas en reste, avec des sapins nous offrant des caisses de ravitaillement Caldera, des elfes à trouver pour obtenir des bonus d'expérience ou une carte d'appel exclusive, et ce fameux Krampus qui pourchassera un joueur de manière aléatoire pendant jusqu'à 3 minutes : soit il vous tue, soit vous survivez et il change de cible, soit vous le tuez et pouvez obtenir une belle récompense. Plusieurs défis pourront enfin être complétés pour obtenir un plan épique de LMG, des Tier Skips, des Jetons Double XP et d'autres joyeusetés cosmétiques.

Vous pouvez retrouver tous les détails sur Festive Fervor en anglais sur le site officiel. À part ça, Call of Duty: Vanguard est disponible à partir de 64,99 € sur Amazon.fr. Et si vous hésitez encore à l'acheter, sachez qu'un week-end d'accès gratuit au Multijoueur sera encore organisé du jeudi 16 décembre à 19h00 au mardi 21 à la même heure.

