Call of Duty: Warzone, chaos au Pacifique dans la bande-annonce de lancement de la map Caldera

La Saison 1 de Call of Duty: Vanguard a déjà permis d'ajouter de maigres nouveautés, mais les gros morceaux vont arriver ce 8 décembre. Intégration du contenu multijoueur du jeu de Sledgehammer Games dans le Battle Royale, mode Vanguard Royale, retour de l'Île de la Renaissance et bien plus vont débarquer en force.



Le plus attendu reste cependant la nouvelle map de Call of Duty: Warzone, Caldera, qui sera disponible le 8 pour les joueurs de Vanguard et le lendemain pour tout le monde. Cet environnement dans le Pacifique s'était déjà montré dans une vidéo parodiant les publicités touristiques et avec un aperçu de ses lieux clés, place maintenant au trailer de lancement, forcément plus bavard. Nous y retrouverons toute l'ambiance paradisiaque et chaotique de la map, ses véhicules aériens et son arsenal de la Seconde Guerre mondiale, de quoi nous faire languir de ce qui nous attend dans quelques jours.

L'expérience sera encore une fois gratuite via Warzone, mais vous pouvez comme toujours vous procurer Call of Duty: Vanguard pour profiter des modes premium : il est vendu à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.