WiLD est mort, mais il s'est transformé en Adorable Adventure

Wild Sheep Studio revient de loin





Qui se souvient de WiLD ? En 2014, Michel Ancel (Rayman) fondait Wild Sheep Studio pour développer WiLD, un ambitieux jeu d'aventure en monde ouvert, sur une carte générée de manière procédurale. Un titre particulièrement alléchant, qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Occupé sur Beyond Good and Evil 2, Michel Ancel a arrêté sa carrière, avant de revenir récemment pour travailler sur un nouveau Rayman. De son côté, Wild Sheep Studio a tenté de poursuivre le développement de WiLD, avant de l'abandonner totalement.

Adorable Adventures, un jeu mignon dans la nature





Wild Sheep Studio vient de dévoiler Adorable Adventures, avec une bande-annonce de gameplay à découvrir ci-dessus. Nous retrouvons quelques intensions de WiLD, à savoir l'exploration d'un monde sauvage de manière libre, mais ce titre sera bien différent. Adorable Adventures se présente comme « un jeu d'exploration chaleureux à la troisième personne » où nous contrôlerons Boris, un marcassin qui apprend à utiliser son odorat pour retrouver sa famille après un incendie de forêt.

Adorable Adventures prendra place dans un parc national avec « des prairies forestières paisibles, des hautes terres rocheuses, des grottes sombres » et des « sentiers baignés de soleil », les joueurs devront donc aider Boris à retrouver les siens, mais au cours de l'aventure, nous pourrons rencontrer d'autres animaux sauvages, compléter un herbier et s'adonner à diverses activités. L'histoire sera narrée par une voix off, celle du garde forestier.

Quand sortira Adorable Adventures ?





Adorable Adventures n'a pas encore de date de sortie précise, Wild Sheep Studio ne précise pas non plus les plateformes sur lesquelles il sera disponible, il faut se contenter d'une page Steam pour le moment. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.