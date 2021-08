RUMEUR sur WiLD : le jeu de Michel Ancel définitivement mort

Des gens se souciaient-ils encore de WiLD ? Oui, sans doute, il faut dire que le titre dévoilé lors de la gamescom 2014 était alors prometteur, permettant d'explorer une immense carte et d'y survivre avec des mécaniques de chasse et de crafting. Un jeu un peu obscur développé par Wild Sheep Studio, fondé par Michel Ancel.

Sauf que l'année dernière, le concepteur français a mis un terme à sa carrière, peu après les déboires d'Ubisoft d'ailleurs. Michel Ancel affirmait alors que ses équipes chez Wild Sheep Studio et Ubisoft étaient déjà autonomes pour poursuivre le développement de WiLD et Beyond Good & Evil 2. Pour le second, il semble évident qu'Ubisoft a simplement remplacé le directeur de projet, mais pour WiLD, ça sent le sapin. C'est du moins ce qu'affirme Jeff Grubb, journaliste souvent bien renseigné, déclarant que « WiLD est mort », rien que ça. D'après ses sources, le projet aurait été arrêté, plus personne ne développe le jeu, mais Wild Sheep Studio essayerait quand même de rester debout pour travailler sur d'autres titres.

Une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendaient encore ce titre intrigant, mais discret. Depuis une vidéo de gameplay à la Paris Games Week 2015, c'est le calme plat, mais Sony a tout de même redéposé au cas où la marque en 2019, WiLD devait à l'origine être une exclusivité PlayStation 4, qui ne trouvera visiblement jamais le chemin vers cette console ni une autre. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

