RUMEUR sur Ubisoft : un jeu Rayman en développement avec son créateur, mais pas celui que les fans espèrent

Si Ubisoft ne compte pas faire de suite à Prince of Persia: The Lost Crown, voici celle de notre article concernant la dissolution de l'équipe derrière ce metroidvania, car il y a déjà du nouveau à ce sujet et cela concerne d'autres projets de l'éditeur. Contacté par Eurogamer, l'éditeur a en effet réagi et c'est le producteur senior du jeu Abdelhak Elguess qui a donc en partie confirmé l'information.

Je suis extrêmement fier du travail et de la passion de notre équipe chez Ubisoft Montpellier pour créer un jeu qui a trouvé un écho auprès des joueurs et des critiques, et je suis confiant quant à son succès à long terme. Prince of Persia: The Lost Crown est désormais au terme de sa feuille de route post-lancement avec trois mises à jour de contenu gratuites et un DLC sorti en septembre. Nous nous concentrons désormais sur la mise à disposition du jeu à davantage de joueurs : il a récemment été lancé sur Steam et sera disponible sur Mac d'ici cet hiver.

La plupart des membres de l'équipe qui ont travaillé sur Prince of Persia: The Lost Crown se sont tournés vers d'autres projets qui bénéficieront de leur expertise. Nous savons que les joueurs aiment cette marque et Ubisoft est ravi de proposer d'autres expériences Prince of Persia à l'avenir.