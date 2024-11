RUMEUR sur Alterra : Ubisoft veut son jeu Animal Crossing x Minecraft

Entre deux jeux sous licence et des free-to-play live service, Ubisoft développerait un titre bien différent depuis plusieurs mois. Insider Gaming dévoile en effet le projet Alterra, un nom de code pour désigner un jeu de simulation sociale en voxel s'inspirant grandement des Animal Crossing de Nintendo.

D'après les informations d'IG, Alterra serait en développement depuis environ 18 mois et serait né de l'annulation d'un précédent jeu également en voxel. Ubisoft Montréal serait en charge du développement, avec Patrick Redding en directeur créatif (Gotham Knights chez Warner Bros. Games) et Fabien Lhéraud, vétéran d'Ubisoft, en tant que producteur principal du projet.

Alterra emmènerait les joueurs sur une île avec des Matterlings, des PNJ avec lesquels il faut interagir pour créer des interactions sociales. D'après les informations obtenues par IG, il serait possible de quitter l'île pour découvrir d'autres mondes (d'autres biomes), de nouveaux Matterlings, des ennemis ou encore des ressources. Les habitants sont comparés à des figurines Funko Pop!, avec de grosses têtes, le jeu comprendrait des animaux réels (« oiseaux, ours polaires, etc. ») ainsi que des créatures fantastiques (« dragons, monstres des marais, etc. »), avec différentes variations pour certaines espèces.

Si Alterra s'inspirerait des Animal Crossing pour son aspect social sim, il piocherait également du côté de Minecraft avec des mécaniques de construction similaires au jeu de Mojang Studios, permettant de bâtir à-peu-près n'importe quoi avec les matériaux récoltés.

En attendant de découvrir Alterra de manière plus officielle, s'il existe vraiment, vous pouvez retrouver les jeux d'Ubisoft sur Gamesplanet.