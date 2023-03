NETFLIX : Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, premier trailer pour le film qui marque le retour des Power Rangers originaux

En attendant Power Rangers: Cosmic Fury, 30e saison prévue pour 2023, Netflix a une petite surprise pour les fans des débuts de Power Rangers. Vous vous souvenez des Power Rangers (Mighty Morphin Power Rangers en VO) qui ont ouvert le bal en 1993 avec des aventures adaptées des Super Sentai japonais ? Ils avaient déjà eu droit à un long-métrage en 1995 avec Power Rangers, le film (Mighty Morphin Power Rangers: The Movie), avant de laisser leur place à d'autres générations de héros costumés. Voilà qu'une partie de la bande s'apprête à revenir pour les 30 ans avec Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always.



Ce nouveau film live-action marquera le retour de Zack Taylor, le Ranger Noir (Walter Jones), Billy Cranston, le Ranger Bleu (David Yost), Katherine Hillard, la Ranger Rose (Catherine Sutherland) et Rocky DeSantos, le Ranger Rouge (Steve Cardenas), dans un récit où ils devront venger la mort de Trini Kwan, la Ranger Jaune (initialement incarnée par Thuy Trang, décédée en 2001). Karan Ashley (Aisha Campbell) et Johnny Yong Bosch (Adam Park) sont aussi présents au casting, tandis que Richard Steven Horvitz et Barbara Goodson prêteront à nouveau leurs voix pour doubler Alpha 5 et la méchante Rita Repulsa, comme à l'époque.

La première bande-annonce devrait rappeler de bons souvenirs aux fans des premiers épisodes, tout comme la mise en scène très kitsch. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always sortira en exclusivité sur Netflix le 19 avril 2023. D'ici là, le film Power Rangers de 2017 est lui disponible à partir de 9,99 € sur Amazon.fr.