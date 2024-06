Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, un jeu d'action rétro dévoilé avec une vidéo explosive

Digital Eclipse aime les jeux vidéo à l'esthétique rétro, il a déjà développé Atari 50: The Anniversary Celebration et épaule Crazy Viking Studios sur Volgarr the Viking II, mais lors du Summer Game Fest Live 2024, il a dévoilé un nouveau beat'em all sous licence d'une franchise culte.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, un jeu d'action rétro qui nous demandera d'affronter une version robotique de Rita, grande méchante de la franchise. Robo-Rita s'associe à la jeune Rita Repulsa pour réécrire l'histoire et éliminer les Power Rangers, ces derniers vont évidemment user de leurs talents pour les arrêter. Le brawler va ravir les fans, surtout ceux de la première saison, Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind proposera des combats en 2D, du multijoueur en ligne ou local jusqu'à cinq joueurs et bien évidemment des séquences de tir et de conduite avec notamment les Dinozords et le Megazord.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind n'a pas encore de date de sortie, mais il est déjà attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC et consoles, Digital Eclipse n'a pas précisé lesquelles. Vous pouvez retrouver des jouets et produits dérivés Power Rangers sur Amazon, Cdiscount et Fnac.