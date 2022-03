JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, un « tout nouveau jeu de combat » annoncé pour 2022

Nous avions quitté les adaptations vidéoludiques de la licence JBA avec JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, arrivé en Occident en 2016. La popularité de la franchise a grandi à travers le monde depuis, et Bandai Namco est visiblement prêt à livrer un nouveau jeu vidéo original.

Le dernier PlayStation State of Play a en effet permis de lever le voile sur JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, « un tout nouveau jeu de combat » à destination des PS4 et PS5, comprenant pas moins de 50 personnages jouables. Et malgré la ressemblance avec le titre de JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle paru sur PS3 en 2013 au Japon, celui-ci devrait être bien plus qu'une simple version améliorée.

La liste complète des innovations et l'éventuel contenu inédit sont encore gardés sous scellés, mais nous avons le temps, car JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R verra le jour au début de l'automne 2022.

Célèbre pour ses personnages charismatiques, son esthétique reconnaissable entre toutes et ses répliques mémorables (« Yare yare daze… »), JoJo’s Bizarre Adventure arrive sur PS4 et PS5 ! Cette année marque le 35e anniversaire de l’œuvre originale et le 10e anniversaire de son adaptation en anime. Pour accompagner ces événements, le jeu de combat tant attendu JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R sortira en 2022 ! Des graphismes à couper le souffle fidèles au style de Hirohiko Araki

Le style inimitable de Hirohiko Araki fascine de nombreux fans de JoJo’s Bizarre Adventure. Le tout nouveau JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R capture les mimiques si caractéristiques de l’œuvre et invite les joueurs à plonger dans l’univers de JoJo grâce à ses graphismes saisissants. Prenez le contrôle des personnages créés par Hirohiko Araki et laissez-vous transporter dans les cases du manga où texte et dessins se mêlent pour invoquer l’incontournable « ゴゴゴゴゴ ». Cinquante personnages jouables issus des tous les arcs de JoJo

Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh et bien d’autres sont rassemblés, toutes générations confondues ! Avec ces 50 personnages tirés de l’ensemble des arcs de JoJo, revivez les grands affrontements de chaque histoire et assistez à la rencontre de personnages issus d’univers différents. De nombreux modes de jeu

Le titre comprend les modes All Star Battle, Arcade, Online, Versus, Practice et Gallery. Avec le mode de jeu principal All Star Battle, revivez les combats du jeu original et lancez-vous dans des affrontements inédits. Profitez de plus de 100 combats différents dans des environnements et des conditions variées. Ce mode propose également des skins cosmétiques pour les personnages ainsi que des illustrations originales dont vous pourrez profiter en mode Gallery. De All Star Battle à All Star Battle R

Le titre se base sur le système de combat du jeu All Star Battle sorti en 2012. Grâce à des combats au rythme retravaillé et à l’ajout de blocages et de charges sautées, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R dépoussière l’expérience en lui donnant un bon coup de fouet. Les nouveaux enregistrements avec les voix des acteurs de la partie six de l’anime permettent quant à eux de recréer fidèlement l’atmosphère de la série. Ce nouveau titre parlera aussi bien aux fans du premier jeu All Star Battle qu’aux nouveaux joueurs.

Mise à jour : All Star Battle R est aussi attendu sur Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et sera finalement bien basé sur le All Star Battle de 2013. Il amènera malgré tout un gameplay modernisé, de nouveaux enregistrements audio des acteurs de doublage ainsi que des graphismes mis à jour pour s'adapter au style artistique de l'anime.