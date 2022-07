JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, les combattants de Diamond is Unbreakable, Stone Ocean et JoJolion introduits en vidéo

Alors qu'Hirohiko Araki en est toujours à la planification de JoJolands, la partie 9 de son œuvre, nous allons pouvoir retrouver ses nombreux personnages dans le jeu de combat JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R en septembre prochain. Alors qu'une version d'essai temporaire a récemment permis de l'essayer, l'éditeur Bandai Namco poursuit les révélations. En effet, lors de l'annonce de la date de sortie et du collector, nous avions pu voir en action les personnages des parties 1, 2, 3 et 7 nommées Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders et Steel Ball Run. Place désormais à des combattants d'autres parties du manga.

Sur les plus de 50 personnages jouables, nous pourrons donc contrôler Josuke Higashikata, Okuyasu Nijimura, Kōichi Hirose, Rohan Kishibe, Shigekiyo Yangū, Akira Otoishi, Yoshikage Kira, Yukako Yamagishi (inédit) et Jotaro Kujo (inédit) de la 4e partie Diamond Is Unbreakable. Du côté de la 6e partie Stone Ocean, nous retrouverons évidemment Jolyne Cujoh, Hermes Costello, Narciso Anasui, Enrico Pucci et F.F. (inédit). Enfin, du côté de JoJolion, la partie 8, nous aurons donc simplement droit à son protagoniste Josuke Higashikata (non, ce n'est pas le même que celui de la partie 4, l'univers n'étant pas le même). Des visuels des nouveaux venus sont à retrouver en page suivante.

Et Golden Wind alors ? Nous aurons sans doute droit à une vidéo à part. La fin de la bande-annonce tease sinon Ikuro Hashizawa de Baoh le visiteur, une série en deux volumes que l'auteur a créée avant JoJo en 1984.

La date de sortie de JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R est pour rappel fixée au 2 septembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch, et dès le 1er du mois sur PC. Vous pouvez le précommander sur Gamesplanet au prix de 42,49 €.