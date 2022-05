JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, date de sortie, Season Pass, édition collector et démo PlayStation annoncés en vidéo

Le dernier PlayStation State of Play diffusé en mars dernier était focalisé sur les jeux de studios japonais et avait été l'occasion pour Bandai Namco d'annoncer JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, qui comme son nom l'indique reprendra pour base le jeu sorti en 2013 sur PS3. En guise de période de sortie, nous n'avions alors eu droit qu'à un vague « automne 2022 », qui est désormais précisé. Au final, c'est même bien avant cette période que le jeu de combat basé sur l'œuvre d'Hirohiko Araki verra le jour.

En effet, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R sortira chez nous le 2 septembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch, et dès la veille sur PC (Steam). Ce décalage s'explique par le fait que le Japon y aura droit dès le 1er septembre sur tous les supports. La bande-annonce diffusée met en scène les personnages jouables de plusieurs parties, à savoir Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders et Steel Ball Run, qui étaient déjà disponibles dans le jeu d'origine. Elle en introduit également d'autres qui feront leur apparition au roster. Les heureux élus sont donc Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop et Diego Brando, promettant une bonne diversité de techniques.

En plus de l'édition standard (49,99 $), une Deluxe numérique a été dévoilée (69,99 $) incluant un Set de couleurs alternatives (5 types) de l'évènement Spécial Animation pour Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata et Giorno Giovanna, et un Season Pass. Oui, même sur un remaster amélioré, il faudra encore payer pour plus d'ajouts après la sortie... Ce dernier inclura 4 personnages additionnels venant s'ajouter au 50 du jeu de base, ainsi que les costumes Première apparition de Rohan Kishibe et Père? de Mohammed Avdol. En guise de bonus de bonus de précommande, les joueurs recevront une tenue Veste de la prison de Green Dolphin Street pour Jolyne Cujoh.

Enfin, un collector vendu 109,99 € mettra en avant cette dernière avec une figurine, rien d'étonnant avec la parution de l'anime.

Un exemplaire physique du jeu ;

Figurine : Serie Grandista Jolyne Cujoh - Coloris Spécial (26 cm) ;

Numéro de prisonnier : plaque représentant le numéro de prisonnier de Jolyne Cujoh incarcérée à la prison de Green Dolphin Street ;

Bonus de l'édition Deluxe ;

Season Pass et ses bonus ;

Boîte collector : une boîte collector exclusive représentant Jolyne et les autres héros JoJo.

Pour terminer, sachez qu'une démo va être mise à disposition des joueurs PS5 et PS4 prochainement. Jojo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven est sinon disponible contre 27,99 € sur Amazon.