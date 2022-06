JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, une démo temporaire annoncée sur PS5 et PS4, plusieurs combattants exhibés en vidéos

Dévoilé en mars dernier, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R va remettre aux goûts du jour le jeu de combat de 2013 sur les plateformes actuelles, avec du contenu inédit. Fin mai, Bandai Namco a communiqué sur sa date de sortie, ses éditions et son roster, qui sera d'ailleurs étendu même après le lancement via un habituel Season Pass. Si jamais vous étiez pressés de poser vos mains dessus, vous allez peut-être vous réjouir en apprenant qu'une démo va prochainement être mise en ligne.

Cette version d'essai en accès anticipé sera exclusive aux PS5 et PS4, en plus de n'être accessible que du 16 au 22 juin, soit à peine une semaine. La bande-annonce lui étant dédiée précise également qu'elle pourrait ne pas être disponible sur toute la durée, à croire que l'éditeur aurait dû parler de bêta ouverte... En termes de contenu, il sera possible de s'amuser avec 4 personnages seulement, à savoir Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO et Jolyne Cujoh, le tout dans les modes Entraînement et Online. Avec une cinquantaine de personnages au roster, le choix aurait pu être un peu plus large, dommage.

Par ailleurs, diverses vidéos de gameplay mettant chacune en scène un combattant ont été diffusées ces derniers jours sur la chaîne asiatique de Bandai Namco, que vous pouvez visionner en page suivante.

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R sortira pour rappel sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch le 2 septembre, et la veille sur PC. Son édition collector est disponible en précommande sur Amazon au prix de 109,99 €.