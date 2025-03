Space Adventure Cobra: The Awakening dévoile sa date de sortie

Il y a deux ans, Microids annonçait un jeu vidéo adapté de Cobra, un célèbre anime basé sur le manga de Buichi Terasawa. Il s'agira d'un jeu de plateforme à défilement horizontal développé par Magic Pockets et qui couvrira les 12 premiers épisodes de la série. Le titre refait parler de lui aujourd'hui.

La date de sortie de Space Adventure Cobra: The Awakening est fixée au 26 août 2025 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam, Epic Games Store et GOG.com). Il faudra donc encore patienter quelques mois avant de découvrir ce jeu, dont voici une présentation :

Incarnez Cobra, le corsaire de l’espace, dans un action platformer adapté du célèbre anime. Accompagné d’Armanoïde, votre fidèle partenaire, et équipé de votre iconique Rayon Delta, vous devrez lever le voile sur une menace planant sur l’univers tout entier. Voyagez de planète en planète afin de sauver trois sœurs énigmatiques dont le destin est lié à un fabuleux trésor que convoitent les Pirates de l’Espace. Utilisez astucieusement les armes et gadgets de Cobra afin de venir à bout de vos ennemis et déjouez les nombreux obstacles des niveaux truffés de pièges qui donneront du fil à retordre à notre trublion de l’espace.

Vous pouvez déjà précommander Space Adventure Cobra: The Awakening à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

