Cobra : l'anime culte des années 80 bientôt adapté en jeu vidéo par Microids

Même si la série animée Cobra, ou Space Adventure Cobra dans certains territoires, n'a duré qu'une saison et 31 épisodes, elle a marqué les esprits de nombreux fans d'animation japonaise, dès 1982 au Japon puis à partir de 1985 en France. Le feuilleton basé sur le manga de Buichi Terasawa édité entre 1978 et 1984 avait eu droit à un remake en 2010 sous le nom de Cobra: The Animation, sans le même succès.

Contre toute attente, l'univers futuriste et coloré du chasseur de primes galactique Cobra va revenir sur le devant de la scène prochainement, et plus particulièrement sur la scène vidéoludique. Microids, déjà au travail sur Goldorak : Le Festin des Loups, va produire un jeu vidéo Cobra avec la société japonaise TMS et un développeur qui doit encore être précisé. Mais oui, les joueurs de tous âges pourront bien bientôt s'amuser avec le Rayon Delta aux côtés de personnages mémorables comme Armanoïde.

Selon Stéphane Longeard, CEO de Microids : « Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Nous avons à cœur de respecter l'univers et les personnages créés par Buichi Terasawa, tout en proposant une expérience de jeu immersive et fidèle à l'esprit de la série. Le jeu Cobra s'annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d'un univers riche et captivant ». De son côté, Tadashi Takezaki, PDG de TMS Entertainment déclare : « Nous avons été impressionnés par la passion et le professionnalisme de l'équipe de Microids, et nous sommes convaincus que les amoureux de Cobra seront ravis de découvrir ce nouveau jeu vidéo. Nous sommes impatients de voir le résultat final, qui promet de ravir les fans ».

