Goldorak : Le Festin des Loups, un titre, des visuels et une première bande-annonce de gameplay pour le jeu UFO Robo Grendizer

Si Microids va continuer à nous proposer des adaptations d'œuvres littéraires au format vidéoludique avec par exemple Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon et Les Fourmis, il va également se tourner vers l'Archipel japonais pour un jeu UFO Robo Grendizer, ou Goldorak si vous préférez. Nous avions eu droit fin 2021 à un léger teaser et deux illustrations, servant avant tout à nous faire patienter jusqu'en 2023. Surprise, c'est ce jeudi que l'éditeur français a décidé d'enfin nous en montrer davantage au sujet de celui qu'il faut désormais appeler Goldorak : Le Festin des Loups ou UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves dans sa déclinaison internationale. Place à sa toute première bande-annonce de gameplay !

Développée par les Français d'Endroad, cette production adaptera l'anime tiré du manga de Go Nagai, et plus précisément son premier arc narratif, utilisant les thèmes musicaux originaux réorchestrés pour l'occasion. Du reste, la vidéo nous montre quelques phases de batailles dans des environnements terrestres face aux forces de l'empire Véga. Microids nous promet également des éditions Deluxe (Limitée dans la vidéo) et Collector, dont il faudra patienter pour en découvrir le contenu.

Goldorak : Le Festin des Loups sortira cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, sans plus de précision. Si vous appréciez cette œuvre culte pour toute une génération ou souhaitez la découvrir, l'intégrale en DVD est vendue 89,99 € sur Amazon.