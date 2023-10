Goldorak : Le Festin des Loups montre pleinement son gameplay avec des Golgoths emblématiques et un doublage aux fraises

La licence UFO Robo Grendizer va faire son retour de différentes manières dans les mois à venir, avec d'une part un anime Goldorak U financé par l'Arabie saoudite et de l'autre le jeu vidéo Goldorak : Le Festin des Loups d'Endroad et Microids. Jusqu'à maintenant, la communication de l'éditeur n'en montrait pas énormément, mais la bande-annonce de gameplay du jour vient enfin changer la donne avec de nombreux passages différents du jeu nous montrant notamment des combats de boss face aux Golgoths. Que la technique plaise ou non, le doublage de cette vidéo est très loin d'être convaincant, sans âme... Espérons qu'il ait été réalisé uniquement pour cet outil promotionnel et que les dialogues en jeu seront plus vibrants, voire mieux qu'ils soient en japonais.

Voici ce que Microids déclare au sujet du jeu :

Explorez une nouvelle dimension où les Golgoths iconiques tels que Damu Damu et Goru Goru prennent vie comme jamais auparavant. Plongez dans un univers riche et diversifié et saisissez l'opportunité d'approfondir votre compréhension des multiples facettes du gameplay. Maîtrisez l'OVT d'Alcor, découvrez la puissance du Spazer et le dynamisme du Dizer. Chaque élément est conçu pour offrir une expérience de jeu immersive et inoubliable, promettant des heures d'aventure et d'exploration intensives. Préparez-vous à un voyage épique où chaque détail est pensé pour émerveiller et rappeler des souvenirs inoubliables.

Goldorak : Le Festin des Loups est pour rappel attendu le 14 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, avec des éditions Deluxe et Collector. La version Switch ne sortira qu'en 2024 sans plus de précision. Vous pouvez précommander l'édition standard sur Amazon et chez Cdiscount au prix de 37,99 €.

