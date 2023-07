Goldorak : Le Festin des Loups, la date de sortie dévoilée, sauf sur Switch... du gameplay façon shoot'em up diffusé

C'est en 2021 que Microids annonçait un jeu Goldorak, ou UFO Robo Grendizer si vous préférez, devant sortir pas avant 2023 sur nos consoles et ordinateurs. Depuis, celui qui se fait appeler Goldorak : Le Festin des Loups s'est légèrement plus montré, mais ce sont surtout ses éditions Deluxe et Collector qui ont fait l'actualité.

Bonne nouvelle si vous l'attendez, Goldorak : Le Festin des Loups vient d'être daté au 14 novembre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Mais quid de la console de Nintendo dans tout ça ? Eh bien, les possesseurs d'une Switch devront prendre leur mal en patience, car le lancement sur cette dernière a été reporté à 2024. Et c'est tout venant directement de l'éditeur pour aujourd'hui...

Ce dernier était toutefois présent à la Japan Expo où du gameplay a été diffusé. Bon, rien de fou, car il s'agit de phases de shoot'em up pas franchement inspirées, qui viendront ponctuer l'aventure. Vous pouvez les revoir via la vidéo de nos confrères de JeuxActu ci-dessous :

Si Goldorak : Le Festin des Loups vous intéresse, Amazon le propose en précommande au prix de 49,99 €.

