Goldorak : Le Festin des Loups est prêt à l'action dans sa bande-annonce de lancement, mais pas ses versions old-gen

Cette fin d'année 2023 est chargée en termes de sorties du côté de Microids, qui vient de lancer coup sur coup Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte et Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon, non sans bugs pour ce dernier. Le prochain sur la liste est également tiré d'une licence mondialement connue et appréciée, Goldorak : Le Festin des Loups. Bon, il ne part clairement pas gagnant (lire nos premières impressions peu glorieuses) et sa vidéo du mois dernier laissait présager d'un doublage peu convaincant en français. À quelques jours de son lancement, l'éditeur partage la bande-annonce de lancement de ce jeu signé Endroad.

Bon, la VF n'arrive toujours pas à nous convaincre et sent vraiment par moment le texte simplement lu, un ressenti pas aidé par le montage qui enchaîne les noms d'attaques ou d'actions... Nous avons également droit à un aperçu de ce qui semble être des cut-scenes avec par exemple l'invasion de la Terre par les forces de Véga menées par Hydargos (Blakki en japonais) et diverses phases de jeu, avec notamment du tir façon shoot'em up et des affrontements de boss dans les décors connus du public.

Tiré de la célèbre licence japonaise, elle-même adaptée du manga de Go Nagai UFO Robot Grendizer, ce jeu d'action proposera aux joueurs nostalgiques de la licence de vivre les célèbres aventures d'Actarus et son robot de combat Goldorak. L'occasion de se replonger dans une histoire passionnante de la pop culture où courage, combats et trahisons font rage. Le chevalier des temps nouveaux compte bien se battre pour l'humanité. La cultissime série animée Goldorak a marqué plusieurs générations par son histoire riche en rebondissements et a bercé des millions de personnes à travers le monde. Nombreux sont ceux qui se souviennent des armes iconiques comme le fulguropoing ou encore son astérohache contre le terrible Grand Stratéguerre et ses Golgoths.

Si vous n'êtes pas convaincu par cette vidéo ou attendez des retours avant de passer à la caisse, sachez que nous vous proposerons prochainement un test de ce Goldorak : Le Festin des Loups sur le site. Sa date de sortie est pour rappel fixée au mardi 14 novembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avec des éditions Deluxe et Collector physiques. Désormais, les éditions PS4 et Xbox One sortiront « très prochainement » sans plus de précision, tandis que la version Switch est attendue en 2024.

