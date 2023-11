Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon ultra buggué ? Les développeurs s'excusent déjà

C'est aujourd'hui que sort Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon, un nouveau jeu d'aventure en 3D édité par Microids et développé par Pendulo Studios, déjà connu pour les Runaway et Yesterday. Le titre avec le célèbre reporter belge s'offre évidemment une bande-annonce de lancement, à découvrir juste ici :

Cependant, si les vidéos promotionnelles ont de quoi donner envie de partir à l'aventure, Pendulo Studios publie déjà un communiqué qui a de quoi faire peur. Le studio s'excuse du lancement, la qualité du jeu n'est visiblement pas celle escomptée par les développeurs, qui vont publier des mises à jour dans les prochaines semaines et être à l'écoute de tous les retours des joueurs. En clair, Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon est sans doute tout buggué et sort comme une bêta en Early Access, il faudra attendre des patchs pour une expérience optimale.

Sorti clairement trop tôt, Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, si vous aimez l'aventure (dans tous le sens du terme), le titre est vendu 59,99 € en édition limitée sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

