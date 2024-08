Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon daté sur Switch, une grosse mise à jour annoncée

La plupart des joueurs ont déjà oublié Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon, un jeu d'aventure édité par Microids et développé par Pendulo Studios. Le titre a été lancé en novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5 et Xbox Series X|S dans un état catastrophique, son développeur s'était excusé le jour de la sortie, puis a licencié en pointant du doigt l'éditeur.

Mais une version Nintendo Switch est toujours attendue et elle donne enfin de ses nouvelles. Microids et Pendulo Studios annoncent aujourd'hui que la date de sortie de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon est fixée au 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch, avec une édition limitée et une édition collector. Voici leurs contenus :

Édition limitée : Le jeu ;

Le steelbook ;

Trois cartes postales. Édition collector : Le jeu ;

Le steelbook ;

Trois cartes postales ;

Un artbook de 160 pages ;

Un carnet de notes ;

Une figurine inédite.

Afin de rassurer les joueurs, les studios annoncent qu'ils lanceront sur toutes les plateformes une mise à jour majeure avec des « nouveautés captivantes », comme une séquence de jeu inédite avec Tintin sur un cheval, une galerie de personnages exclusive et un mode Tintinologue avec « de nombreuses anecdotes sur l'univers créé par Hergé » tout au long de l'aventure.

Vous pouvez précommander Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon - Édition limitée à 49,99 € sur Amazon et Fnac.