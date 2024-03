Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon, après l'échec, Pendulo Studios licencie et pointe du doigt Microids

Source: CSVI via As

Pendulo Studios a lancé l'année dernière Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon, un jeu d'aventure avec le journaliste belge, mais le titre est sorti dans une version catastrophique, obligeant les développeurs à s'excuser dès le jour du lancement. Comme de nombreux autres studios, Pendulo Studios va licencier des employés après cet échec.

C'est ce que rapporte le média espagnol As, citant le syndicat CSVI. Pendulo Studios va renvoyer 33 employés, soit 43 % de ses effectifs . Le syndicat, lié à la CGT, fait écho de la parole des membres du studio qui affirment que Microids aurait mis une énorme pression sur Pendulo Studios pendant la conception de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon, l'équipe de développement s'est pliée aux « prises de décisions chaotiques » de l'éditeur en sachant pertinemment que cela entraînerait « des retards ou des baisses de qualité ». Malgré des mises à jour post-lancement, l'image du jeu est restée très négative avec des évaluations « moyennes » sur Steam et seulement un test sur Metacritic, celui d'IGN France qui a donné une note de 4/10...

Espérons que Pendulo Studios arrivera à se relever après cet échec et ces licenciements, le studio madrilène est connu pour ses jeux d'aventures comme Runaway, Yesterday, Blacksad: Under the Skin ou encore Alfred Hitchcock: Vertigo. Vous pouvez retrouver Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon en édition limitée à partir de 23,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.