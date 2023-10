Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon : des phases de gameplay variées dans une nouvelle bande-annonce

Microids n'aura pas que Goldorak : Le Festin des Loups a proposé aux joueurs le mois prochain et va aussi faire revenir plusieurs personnages de bandes dessinées mondialement connues. Ce n'est pas Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 qui nous intéresse ce mercredi, mais un jeu sur lequel aucun gros coup de projecteur n'avait été fait depuis un moment, Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon. Le titre des Espagnols de Pendulo Studios, coproduit par Tintinimaginatio et l'éditeur français n'avait en effet eu droit qu'à une vidéo en mars dernier, qui nous donnait tout de même envie d'en voir davantage. C'est donc chose faite avec cette bande-annonce de gameplay.

Nous retrouvons donc des personnages et décors inspirés de la fameuse BD, avec des phases de jeu plus ou moins originales. Infiltration de nuit pour mener l'enquête, séquences en véhicules, de la bagarre même si cela semble plus cinématique que jouable avec cette vidéo et quelques énigmes seront donc au programme. Espérons que le résultat soit bon manette en mains.

Attention, car ce qui suit risque de vous donner des nœuds au cerveau. La date de sortie de Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon est fixée 7 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series X|S aussi bien en physique qu'au format numérique, ainsi que sur PS4 et PC, mais uniquement en dématérialisé. La version PS4 physique ne sera elle disponible qu'à la fin du mois, Amazon donnant la date du 24 novembre. Il en sera de même pour la Xbox One, mais sans sortie physique pour cette dernière. La version Switch n'arrivera quant à elle qu'en 2024, sans plus de précision.

Les éditions dites Limitée et Collector précédemment dévoilées seront donc également impactées par tout cela. Vous pouvez précommander votre exemplaire du jeu sur Amazon à partir de 51,99 € et dès 59,99 € à la Fnac.