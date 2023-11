Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte, ça schtroumpfe un max dans la vidéo de lancement

Cette année, nous célébrons les 65 ans des Schtroumpfs, l'éditeur Microids et le développeur OSome Studio se sont associés à IMPS afin de fêter ça avec un nouveau jeu vidéo, Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte. Un titre d'aventure et de plateforme en 3D qui s'offre une bande-annonce de lancement :

Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte nous raconte la légende de la Pierre Verte, capable d'offrir de grands pouvoirs mais qui abrite également Stolas, une créature qui veut répandre le néant. Heureusement, le Schtroumpf Bricoleur a créé le SchtroumpfoMix pour sauver le Pays Maudit, qui donnera des capacités spéciales aux joueurs au fil de l'aventure.

Retrouvez une équipe composée de 4 Schtroumpfs iconiques : le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpf Bêta et Tempête !

Un gameplay accessible et intuitif qui ravira autant les fans des Schtroumpfs que les fans d'action/plateforme.

Pour la première fois dans un jeu vidéo des Schtroumpfs, collaborez avec Gargamel ! Utilisez ses téléporteurs pour voyager à travers le Pays Maudit et découvrir 3 nouvelles régions encore inexplorées.

Profitez d'un gameplay dynamique avec de l'exploration, de la plateforme et des combats encore plus intenses grâce au SchtroumpfoMix !

Récupérez différentes ressources pour améliorer le SchtroumpfoMix au fil de l'aventure !

Une direction artistique soignée avec un respect de la licence et une histoire inédite !

Partez à l'aventure à deux, entre amis ou en famille, grâce au mode coopération.

Développé par OSome Studio, Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte est une histoire inédite, prévu pour le 2 novembre en versions physique et numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, cette dernière a droit à une édition spéciale avec des skins pour les personnages, deux lithographies, des autocollants, une affiche et la bande originale numérique. Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 37,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.