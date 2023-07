Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte, encore un peu de gameplay pour le jeu d'action et de plateforme

Microids, OSome Studio et IMPS lanceront en novembre prochain Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte, un nouveau jeu d'action, de plateforme et d'aventure dans la lignée de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, déjà conçu par les mêmes développeurs. Le titre s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Cette courte vidéo permet de redécouvrir des mécaniques de gameplay, comme le tir, l'esquive et le double saut, la glissade ou encore les portails pour se déplacer sur de plus longues distances. Nous pouvons également apercevoir de nouveau Stolas, qui sera l'un des boss à affronter dans l'aventure.

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte est attendu le 2 novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, les joueurs pourront retrouver une édition spéciale de cette version avec deux lithographies, des autocollants, une affiche, une skin spéciale et la bande originale numérique sur la console japonaise, déjà disponible en précommande contre 49,99 € sur Amazon.