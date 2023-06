Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte : une date de sortie et un premier teaser de gameplay riche en action

Le mois dernier, après plusieurs fuites, Microids a officialisé la sortie de Schtroumpfs Kart sur de nouvelles plateformes et annoncé une suite à Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, toujours développée par OSome Studio. Ce bien nommé Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte était alors tout simplement prévu pour le 4e trimestre de l'année 2023 sans plus de précision et ne s'était montré qu'au détour de quelques images. Pour bien commencer la semaine, l'éditeur fait donc d'une pierre deux Schtroumpfs en dévoilant la date de sortie du jeu et en diffusant une vidéo contenant du gameplay.

Pour commencer, nous apprenons donc que Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte sera disponible le 2 novembre, aussi bien en physique qu'au format numérique. Le teaser nous montre quant à lui plusieurs environnements que le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpf Bêta et Tempête vont devoir traverser dans leur lutte contre le maléfique Stolas, qui sort de l'ombre à la toute fin de la vidéo. Cela ne manquera visiblement pas d'action, surtout qu'il sera possible d'y jouer en coopération à deux.

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire à la Fnac au prix de 49,99 € s'il vous intéresse.