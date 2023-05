Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte dévoilé et Schtroumpfs Kart annoncé sur de nouveaux supports

Cette année, Les Schtroumpfs vont fêter leur 65 ans. Les petits êtres bleus de Peyo sont évidemment bien connus de tous depuis le temps et ont encore eu droit ces dernières années à deux jeux vidéo édités par Microids, avec tout d'abord Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille paru fin 2021 sur la plupart des plateformes, puis Schtroumpfs Kart l'an dernier, mais exclusivement sur Switch. Avec un tel anniversaire en approche, l'éditeur a apparemment plusieurs annonces dans sa besace, qui ont fuité ces dernières heures grâce à billbil-kun.

La première est celle d'un portage de Schtroumpfs Kart sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, communiqué officiel du site de Microids à l'appui (qui a été retiré depuis). Le jeu de course d'Eden Games, dont l'annonce l'an dernier avait aussi fuité avant l'heure, sortirait donc le 22 août prochain, quoi qu'en pense le leaker.

L'autre projet en fuite serait une suite à Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, se nommant en anglais The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone. Il sortirait sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et vous pouvez voir sa jaquette ci-dessus. L'officialisation ne devrait pas tarder à priori, en espérant plus de détails et pourquoi pas un premier aperçu du gameplay.

Mise à jour : c'est désormais officiel pour Schtroumpfs Kart, qui sortira bien à la date indiquée ci-dessus. Voici un rappel de son contenu :

12 circuits répartis dans l'univers des Schtroumpfs : le village, la forêt, le barrage, les marais... même le manoir de Gargamel !

: le village, la forêt, le barrage, les marais... même le manoir de Gargamel ! 12 Schtroumpfs sont à votre disposition : à toi de sélectionner le pilote qui te convient !

: à toi de sélectionner le pilote qui te convient ! Chaque Schtroumpf possède son propre kart et un Super Pouvoir bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent.

bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent. Mettez votre environnement à profit pour passer la ligne d'arrivée en tête : objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis...

: objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis... Terminez 1er des courses où 8 Schtroumpfs s'affrontent à un rythme effréné.

à un rythme effréné. Jouez seul ou en famille , jusqu'à 4 joueurs en multijoueur local avec écran divisé.

, jusqu'à 4 joueurs en multijoueur local avec écran divisé. Défiez chaque Schtroumpf sur son circuit dans le « Défi chronométré » , et faites le meilleur temps pour être en haut du classement en ligne !

, et faites le meilleur temps pour être en haut du classement en ligne ! Débloquez des bonus inédits au fil des courses et des victoires, et tentez de tous les collectionner dans votre album !

Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation du jeu inédit désormais.

Mise à jour 17/05/23 : Amazon a listé avant l'heure le jeu qui s'appellera en français Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte et qui est désormais officialisé par Microids. Développé par IMPS, il est attendu au 4e trimestre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC.

Le Schtroumpf Bricoleur a créé une invention révolutionnaire : le SchtroumpfoMix ! Il décide de se rendre dans le laboratoire de Gargamel afin de récupérer la mystérieuse Pierre Verte, un ingrédient clé qui l'aiderait beaucoup à améliorer son invention. Mais à la suite d'une erreur, la Pierre se brise et ses fragments s'éparpillent aux quatre coins du Pays maudit... En plus d'avoir relâché dans la nature ses pouvoirs hors de contrôle, capables de copier et de décomposer la matière, la Pierre Verte a libéré le maléfique Stolas, un fléau d'un nouvel ordre bien décidé à faire régner la terreur et à semer le chaos. Une équipe de choc composée de 4 Schtroumpfs part alors à l'aventure pour sauver le Pays maudit du puissant Stolas ! Pour cette mission de la plus haute importance, elle pourra compter sur le SchtroumpfoMix, mais aussi sur un allié inattendu... Gargamel ! Caractéristiques du jeu Retrouvez une équipe composée de 4 Schtroumpfs iconiques : Le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpfs Bêta et Tempête !

Un gameplay accessible et intuitif qui ravira autant les fans des Schtroumpfs que les fans d'action/plateforme.

Pour la première fois dans un jeu vidéo des Schtroumpfs, collaborez avec Gargamel ! Utilisez ses téléporteurs pour voyager à travers le Pays maudit et découvrir 3 nouvelles régions encore inexplorées.

Profitez d'un gameplay dynamique avec de l'exploration, de la plateforme et des combats encore plus intenses grâce au SchtroumpfoMix !

Récupérez différentes ressources pour obtenir de la BoostiBoom et améliorer le SchtroumpfoMix au fil de l'aventure !

Une direction artistique soignée avec un respect de la licence et une histoire inédite !

Partez à l'aventure à deux, entre amis ou en famille, grâce au mode coopération.





Il faudra toutefois repasser pour du gameplay, mais plusieurs visuels ont tout de même été dévoilés.