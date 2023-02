Returnal peine à attirer les joueurs sur PC

Sony continue sur sa lancée et propose de plus en plus de jeux jusqu'ici exclusifs aux PlayStation sur PC. Le dernier en date est Returnal, qui a débarqué sur Steam et l'Epic Games Store la semaine dernière, mais comme pour les derniers titres de Sony, il peine à séduire les joueurs sur ordinateurs.

Sur Steam, Returnal a réuni 6 691 joueurs en simultané, c'était samedi soir, et c'est le pic de fréquentation enregistré par SteamDB. C'est très peu, nous sommes loin des 73 000 joueurs de God of War, des 56 000 d'Horizon: Zero Dawn ou encore des 27 000 de Days Gone... Des portages qui commencent à dater, mais récemment, Uncharted: The Legacy of Thieves Collection avait attiré moins de 11 000 joueurs en simultané sur Steam, lui qui commençait l'aventure de Nathan Drake par la fin.

Bon, Returnal peut quand même se réjouir, il est devant Sackboy: A Big Adventure et son douloureux pic à 610 joueurs en simultané. Comme quoi, il faut être une franchise forte pour attirer les joueurs, PlayStation PC enchaîne les scores médiocres, en espérant que les prochains portages séduisent davantage de monde.

Pour rappel, Returnal est également disponible sur l'Epic Games Store, les chiffres sont mieux cachés, mais ne doivent sans doute pas être plus glorieux. Pourtant, le titre de Housemarque est plein de qualités, vous pouvez le retrouver à 53,99 € sur Gamesplanet.

