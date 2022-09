Returnal : la version PC fuite encore en vidéo

Grosse exclusivité de la PlayStation 5, Returnal est pour rappel un jeu de tir développé par Housemarque (Stardust, Resogun, Matterfall) qui a déjà fait le bonheur des amateurs de jeux au gameplay exigeant. Depuis un moment, une version PC semble fuiter à petites gouttes sur Internet, une fuite toujours pas colmatée.

Après l'apparition d'un jeu du nom de code « Oregon » mentionnant la Tower of Sisyphus dans la base de données de Steam, puis des images du menu du jeu sur Reddit, c'est au tour d'une vidéo de quelques secondes exhibant une nouvelle fois l'interface de Returnal sur PC. La vidéo a vite été supprimée suite à une réclamation de Sony Interactive Entertainment, petit indice qui laisse croire à sa véracité. Mais PC Gamer a eu le temps de prendre des notes, indiquant que Returnal bénéficiera d'optimisations sur ordinateurs comme l'ajustement de la résolution native pour de meilleures performances, une résolution dynamique pendant certaines scènes lourdes à charger, du DLSS (NVIDIA) ou FSR (AMD) et même du NIS, une technologie d'optimisation graphique de NVIDIA ne demandant pas de GPU RTX. Bien évidemment, il y a aussi la possibilité de débrider le framerate et d'activer le ray-tracing des ombres et reflets.

Pour rappel, les premières images du menu PC de Returnal avaient fuité en même temps que celles de Sackboy: A Big Adventure, dont une vidéo de la version pour ordinateurs vient d'être publiée (puis retirée) par Sony ce matin. Autant dire qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps avant que Sony n'annonce lui-même l'arrivée de Returnal sur PC. Vous pouvez sinon retrouver le jeu à 59,99 € sur PS5 via Amazon.