Warhammer 40,000: Darktide, la version Xbox Series X et S encore repoussée, le jeu dans un sale état sur PC

Pourtant auréolé des succès critiques et commerciaux des Warhammer: Vermintide, Fatshark s'est visiblement planté avec Warhammer 40,000: Darktide. Après plusieurs mois de retard, le FPS coopératif est finalement sorti sur PC en novembre dernier, mais le titre a des évaluations récentes « plutôt négatives » sur Steam.

Pourquoi ? Eh bien, le modèle économique ne séduit pas, Warhammer 40,000: Darktide est premium, mais propose quand même des microtransactions, et son contenu tourne vite en rond. En plus de tout cela, des joueurs se plaignent de problèmes de performances... Fatshark vient donc d'annoncer qu'il mobilise toutes ses équipes à l'amélioration de la version PC de Warhammer 40,000: Darktide, avec une progression et un système de craft plus intéressants, sans oublier de corriger les bugs d'optimisation.

Dès lors, le studio ne travaille plus sur le contenu additionnel ni sur la version Xbox Series X|S, encore repoussée à une date inconnue. Il faudra patienter jusqu'à ce que le jeu soit dans un meilleur état avant de le découvrir sur la console de Microsoft. Si l'aventure vous intéressant quand même, Warhammer 40,000: Darktide est vendu 39,99 € sur Gamesplanet.