Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark annonce un nouveau FPS coopératif façon Vermintide avec un sombre trailer

Fatshark a connu un succès tout à fait correct avec les Warhammer: Vermintide, les jeux d'action coopératifs à la première personne. Il prévoit maintenant de remettre le couvert avec Warhammer 40,000: Darktide, qui sera encore un jeu d'action à quatre joueurs, prenant cette fois place dans la cité de Tertium.

Pour en apprendre un peu plus sur le titre, mais juste un peu plus, voici ce qu'en dit Leo « Hedge » Wakelin, le Community Manager de Fatshark.

Comment définir Warhammer 40,000: Darktide ? Nous tenions à conserver la formule reconnue que nous maîtrisons : imaginer un jeu d’action à la première personne jouable à 4 en coopération prenant place dans un univers riche et connu de toutes et de tous, en prêtant une attention toute particulière aux détails pour séduire à la fois les fans existants de la franchise et les nouveaux venus qui découvriront ce sombre univers.

Tous les membres du studio sont passionnés par les univers Warhammer imaginés par Games Workshop. La plupart des membres fondateurs du studio se sont rencontrés lors de parties de Warhammer autour d’une table. Ce sont ces expériences et l’amour pour ces franchises qui ont donné naissance au concept derrière Vermintide et Darktide. Celles et ceux familiers de l’univers Warhammer pourront témoigner de la fidélité avec laquelle nous avons su l’adapter dans Vermintide. Vous pouvez donc vous attendre au même soin, au même souci du détail dans Darktide.

Vous retrouverez également des combats au corps à corps brutaux faciles à prendre en main, mais dont les subtilités mettront à l’épreuve les joueuses et joueurs désirant relever les défis les plus corsés du jeu.

Mais ne croyez pas que Darktide se limite à ces empoignades : le combat à distance prendra de l’importance dans ce nouveau volet, pour vous offrir plus de variété dans le gameplay et une expérience plus intense lors des affrontements.

Darktide vous proposera également une expérience en coopération unique, devenue notre marque de fabrique. Bien qu’il sera possible d’entreprendre le titre en solo, y jouer avec des amis ou s’en faire de nouveaux grâce au jeu sera la meilleure manière de venir à bout des hordes d’abominations déterminées à vous arrêter.

Nous sommes impatients de continuer à vous tenir informés au fil du développement des nouveaux scénarios et des mécaniques inédites que proposera Warhammer 40,000: Darktide.