Warhammer 40,000: Darktide, encore un report pour le FPS coopératif

Fatshark a déjà séduit les joueurs avec les Warhammer: Vermintide, des jeux d'action coopératifs dans l'univers fantasy de Games Workshop, et il travaille depuis maintenant plusieurs années sur Warhammer 40,000: Darktide, qui nous emmènera cette fois dans le futur, mais toujours avec des amis à nos côtés.

Le titre devait à l'origine sortir en 2021, il a déjà été repoussé au printemps 2022 puis au 13 septembre prochain, mais voilà que Fatshark annonce encore un report de Warhammer 40,000: Darktide. Dans un communiqué, le studio explique qu'il a besoin de davantage de temps de développement pour peaufiner son jeu, et il lancera d'ailleurs des tests techniques et des bêtas prochainement. La date de sortie de Warhammer 40,000: Darktide est désormais fixée au 30 novembre 2022 sur PC, et un peu plus tard sur Xbox Series X|S, Fatshark dévoilera la date précise prochainement.

Si vous attendiez le jeu pour la rentrée, il faudra prendre son mal en patience. Vous pouvez quand même précommander Warhammer 40,000: Darktide - Imperial Edition à 59,99 € chez Leclerc.