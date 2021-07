Warhammer 40,000: Darktide, le FPS coopératif repoussé à l'année prochaine

Fatshark s'est fait une belle réputation avec les Warhammer: Vermintide, et il aurait dû être de retour en fin d'année avec Warhammer 40,000: Darktide, un jeu de tir à la première personne coopératif. Le titre nous emmènera dans la cité de Tertium pour affronter des hordes d'ennemis.

Malheureusement, il faudra patienter un peu plus longuement que prévu pour mettre les mains sur Warhammer 40,000: Darktide. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, Fatshark explique qu'il a besoin de davantage de temps pour développer le titre, notamment à cause des conditions de travail liées à la pandémie de COVID-19. Le studio veut donc prendre son temps pour proposer une expérience qualitative dès le lancement, et il profitera également de ce report pour investir dans des systèmes qui permettront de soutenir le jeu pendant plusieurs années.

Fatshark indique enfin que plus de 150 employés travaillent sur Warhammer 40,000: Darktide, le titre est ambitieux, et il est désormais attendu dans le courant du printemps 2022 sur PC et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver Warhammer: Vermintide 2 - Deluxe Edition à 17,81 € sur Amazon.

Lire aussi : Warhammer 40,000: Darktide, première vidéo de gameplay sanglante pour le jeu coopératif