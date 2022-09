Gotham Knights : 4K, framerate ultra-élevé et plus encore, les avantages techniques de la version PC vantés par un trailer

Nous sommes désormais à un mois du lancement de Gotham Knights, avancé de quelques jours après avoir été reporté à plusieurs reprises. Warner Bros. Games Montréal nous a déjà montré son jeu sous bien des formes, mais il revient aujourd'hui pour vanter les mérites de la version PC, qui cohabitera aux côtés des versions PS5 et Xbox Series X|S.

Elle sera potentiellement supérieure sur les machines assez puissantes, avec une résolution en 4K et un framerate ultra-élevé (mais à priori pas illimité), du ray-tracing, la compatibilité avec la technologie de super sampling Intel XeSS et aussi celle avec les écrans multiples et ultra-larges. Pour aller plus loin, des options de personnalisation graphiques étendues permettront de paramétrer l'expérience à notre guise.



La date de sortie de Gotham Knights, c'est toujours pour le 21 octobre 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 51,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Gotham Knights : une moto Batcycle conçue par Lazareth sera exposée au Mondial de l'Auto de Paris