TEST Returnal : une version PC qui émoustille les mirettes

Plus beau que jamais !





Souvenez-vous, en 2021, les joueurs PS5 ont pu découvrir une toute nouvelle licence plutôt amusante, Returnal. Au fil des mois, le jeu a grandement évolué, les développeurs ont écouté la communauté, ont corrigé plusieurs soucis techniques et ont peaufiné certains aspects visuels. L’expérience est bien plus plaisante qu’au début, mais cette aventure était limitée à quelques personnes... jusqu’à présent ! Et pour cause, le titre s’invite sur PC et il faut dire qu’il a de quoi charmer.

Vous allez totalement tomber sous le charme.

Parlons peu, parlons bien, la partie visuelle est tout bonnement explosive. En effet, il est possible d’ajuster les graphismes selon nos envies et notre machine. Si vous poussez à fond cette production, en 4K, vous allez être surpris par la beauté des environnements. Les textures sont ultra fines, les divers cadres sont bondés de végétation, c’est net et impressionnant. Les jeux de lumière sont maîtrisés à la perfection, c'est envoûtant. Si vous activez le ray-tracing des ombres et des reflets, vous allez être séduit par l’image pétante de Returnal. Cependant, en abusant sur les ressources, nous perdons en fluidité. Pour avoir un bon équilibre entre framerate et rendu, il faut jongler entre la qualité des éclairages et des environnements. Et si vous sentez que votre PC souffre, il faut alors baisser un brin la résolution.

Avec les configurations graphiques sur « Bas », cela donne quoi ? Eh bien, cela ressemble à un beau jeu PS4. Plusieurs éléments de décors sont supprimés, quelques textures sont beaucoup moins détaillées et du clipping fait son apparition pour économiser un maximum de ressources. Malgré tout cela, le jeu reste plaisant à contempler, même sous cette apparence-là. Pour finir, en désactivant le V-Sync, il est possible de dépasser les 60 fps (et de monter facilement dans les 120 fps) en réduisant la résolution et quelques paramètres. En d’autres termes et pour faire simple, cette production est plutôt bien optimisée à notre matériel.

Concernant la prise en main, Returnal est très agréable avec un clavier et une souris. La caméra et la visée sont bien plus souples et rapides qu’avec une manette. Se déplacer avec des touches, sprinter avec Ctrl, amorcer un Dash avec Shift, sauter avec Espace, tirer et cibler avec un clic, les commandes sont faciles à assimiler si vous avez l’habitude des TPS. Pour être clair, c’est simple comme bonjour. Si vous êtes plutôt un amoureux des pads et que vous avez une DualSense à la maison, champagne, la belle est compatible ! En effets, les fonctionnalités sont prises en compte, les retours haptiques titillent les paumes de nos mains pour nous faire ressentir une action ou une matière à travers des vibrations, et les gâchettes s’adaptent - se durcirent plus ou moins - en fonction de l’arme que nous tenons ; sans oublier les petits effets sonores qui sortent du haut-parleur. Bref, un vrai bonheur !

Les développeurs ont fait un excellent travail pour adapter Returnal sur PC. Le titre est clinquant et amuse avec délicatesse nos mirettes. C’est fascinant ! Le contrôle de Selene est bien plus harmonieux avec un clavier et une souris, les phases d’action sont plus fluides et lisibles. Vous l’aurez compris, si vous aimez les productions proposant un univers décalé typé rogue-like, vous allez totalement tomber sous le charme du bébé de Housemarque et Climax Studios.

Vous pouvez précommander Returnal sur Gamesplanet à 53,99 €.

Lire aussi : TEST de Returnal : la mort fait partie de la vie

Les plus Visuellement impressionnant

Un titre bien optimisé à notre matériel

Le gameplay avec un clavier et une souris, un bonheur

La prise en charge de la DualSense, le top ! Les moins De petits bugs de collision toujours présents

Notation Verdict 17 20