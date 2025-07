Grounded 3 déjà évoqué par Obsidian

Obsidian Entertainment est réputé pour ses jeux de rôle comme Star Wars: KOTOR 2, Fallout: New Vegas, South Park : Le Bâton de la vérité et bien sûr les Pillars of Eternity, il vient de sortir Avowed en début d'année, le FPS/RPG The Outer Worlds 2 est attendu en octobre, mais en 2022, le studio de Microsoft sortait Grounded, un jeu de survie avec des enfants rapetissés dans un jardin. Une suite, codéveloppée par Eidos Interactive, va voir le jour la semaine prochaine, en Early Access.

Xbox met le paquet sur la promotion et nous avons récemment eu droit à une nouvelle bande-annonce, cauchemardesque pour les entomophobes. Si la vue d'insectes en gros plan ne vous fait pas peur, c'est à découvrir ci-dessus.

Ce qu'il faut savoir sur Grounded 2





Sur son site officiel, le constructeur fait le point sur les informations importantes à savoir avant le lancement de Grounded 2, voici ce qu'il faut retenir :

Grâce au programme Xbox Play Anywhere, un seul achat vous permet de jouer sur console Xbox et PC Xbox, avec la prise en charge complète du cross-save, sans frais supplémentaires.

Craquez pour la Founder’s Edition, l’édition standard enrichie de contenus bonus : quatre apparences de personnages, des emotes exclusifs, un artbook numérique et la bande-son du jeu pour affirmer votre style.

Jouez à votre façon grâce aux options d’accessibilité disponibles dès le lancement, comme le mode arachnophobie, la lecture à voix haute et bien d’autres.

Un pack offert à toutes et à tous ! Le pack décoratif « Outils d’antan » est offert à tous les joueuses et les joueurs qui se lancent dans Grounded 2.

Obsidian envisage déjà Grounded 3





De son côté, le producteur exécutif Marcus Morgan s'est entretenu avec Eurogamer pour évoquer Grounded 2. Il explique ainsi que le premier volet avait été pensé pour avoir une fin, comme The Forest et Subnautica, mais Obsidian avait également des idées en tête, qui ne pouvaient s'appliquer qu'avec un nouvel opus. L'une des grosses nouveautés de Grounded 2 sera ainsi la présence de montures, qui ne fonctionnaient pas sur la petite zone du premier volet. Le développeur avait donc des idées pour une suite, mais il évoque déjà la possibilité d'une trilogie :

Je ne sais pas s'il s'agira de Grounded 2 ou d'une trilogie, mais je dirais que nous avons des idées, des histoires, des extensions et des fonctionnalités que nous aimerions développer. Que cela continue d'étendre Grounded 2 ou que cela se traduise par Grounded 3… Je veux commencer par Grounded 2, car il n'est même pas encore sorti et je dois y réfléchir. Mais nous avons bien plus à cœur, bien plus que ce que nous envisageons pour Grounded 2 en accès anticipé. Nous avons bien plus à cœur que ce que nous espérons que les gens voudront voir et jouer. C'est dans nos cœurs.

Grounded 2 va donc évoluer au fil des mises à jour pendant son Early Access, mais Obsidian Entertainment va peut-être garder quelques grosses idées sous le coude pour faire un Grounded 3 à l'avenir, rien n'est encore certain.

Quand sortira Grounded 2 ?





La date de sortie de Grounded 2 est fixée au 29 juillet 2025 sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. L'abonnement au Game Pass Ultimate coûte 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount et Fnac.