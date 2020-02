Grounded : des détails sur l'Early Access du jeu de survie d'Obsidian

Lors du dernier X019, Microsoft dévoilait Grounded, un jeu de survie atypique développé par Obsidian Entertainment, plus habitué aux RPG. Le titre nous emmènera dans un jardin avec un groupe d'enfants rapetissés, et il doit arriver en accès anticipé prochainement.

La page Steam de Grounded vient d'être mise en ligne cette semaine, l'occasion pour Obsidian d'en dire un peu plus sur le contenu du jeu lorsqu'il sera disponible en Early Access. Bien évidemment, le titre sera loin d'être complet, il proposera ces fonctionnalités :

Environ 20 % du scénario complet ;

3 biotopes majeurs : les prairies, les haies et le brouillard ;

L'artisanat ;

La construction de bases ;

Jeu en solo et en coop ;

Des armes et des armures de rang 1 et 2 ;

Au moins 10 insectes ;

Le mode Arachnophobie.

Ce dernier point devrait faire plaisir à tous les joueurs qui ont eu des sueurs en découvrant la première bande-annonce du jeu ! L'accès anticipé de Grounded devrait durer au moins un an, Obsidian compte en effet lancer la version finale dans le courant de l'année 2021, et le prix du jeu augmentera au fur et à mesure que des fonctionnalités seront rajoutées. La version finale comprendra :

Le scénario complet ;

Des succès et des cartes Steam ;

Plus de créatures à six... voire à huit pattes !

Davantage de milieux et de biotopes ;

Une montagne d'objets à fabriquer ;

Des fonctionnalités supplémentaires et des mécaniques optimisées pour sublimer votre expérience de jeu.

Pour rappel, Grounded est attendu dans le courant du printemps en Early Access sur PC, mais également sur Xbox One avec le programme Xbox Game Preview.

