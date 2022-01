Hidden Deep : le jeu de survie rétro lancé en Early Access en vidéo

Cela fait déjà un moment que Cogwheel Software développe Hidden Deep, un jeu de survie et d'action en 2D à l'ambiance oscillant entre l'horreur et la science-fiction. Et après une longue attente, le titre édité par Daedalic Entertainment débarque enfin sur PC, en Early Access uniquement via Steam.

Dans Hidden Deep, le joueur explore une installation de recherche et d'exploitation minière sous l'océan, habitée par des créatures extraterrestres dangereuses. Il faudra donc diriger les membres de l'équipe avec attention, en utilisant divers outils et machines, pour parcourir les couloirs et grottes abandonnés, dans une atmosphère inspirée des Alien, The Thing et même du premier Half-Life. Les joueurs peuvent déjà profiter de 20h de jeu dans le mode Histoire, s'essayer à des défis et au multijoueur local, la coopération en ligne arrivera après, pendant l'accès anticipé tout de même.

Hidden Deep sera disponible ce lundi 24 janvier 2022, à 19h00, en Early Access sur PC, mais les développeurs ne donnent pour le moment pas d'indications sur le lancement de la version finale. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.