Stranded: Alien Dawn, le jeu de survie sur une planète extraterrestre se lance en Early Access

Lors de la gamescom 2022, l'éditeur Frontier Foundry et le développeur Haemimont Games, déjà derrière Surviving Mars, dévoilaient Stranded: Alien Dawn, un jeu de simulation et de survie sur une planète extraterrestre. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant de mettre les mains sur le jeu.

Eh oui, Stranded: Alien Dawn est disponible dès cette semaine sur PC, en Early Access. Le début d'une aventure pour les joueurs qui vont pouvoir explorer cette planète étrange, récolter des ressources, fabriquer des armes et chasser tout en construisant sa base et faisant face à divers dangers comme des maladies ou des complications météorologiques. Et les développeurs vont évidemment publier régulièrement des mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu au fil des mois.

Stranded: Alien Dawn est à retrouver en accès anticipé sur PC, via Steam. Vous pouvez également découvrir Surviving Mars à 26,99 € sur Gamesplanet.