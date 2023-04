Stranded: Alien Dawn, la version 1.0 lancée sur PC et consoles en vidéo

Après avoir passé quelques mois en Early Access sur ordinateurs, Stranded: Alien Dawn débarque enfin cette semaine en version 1.0, sur PC mais aussi sur PlayStation et Xbox. Le titre est pour rappel édité par Frontier Foundry et développé par Haemimont Games, déjà connu pour Surviving Mars, Victor Vran ou encore les derniers Tropico.

Au fil des mois, Stranded: Alien Dawn a accueilli plusieurs mises à jour de contenu, rajoutant des régions, des lunes ou encore des mécaniques de gameplay, et le titre a aujourd'hui droit au nouveau scénario de l'avant-poste militaire, avec des survivants, des technologies et des options de combat et de défense inédites. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu de survie sur une planète extraterreste, les développeurs détaillent :

Stranded: Alien Dawn invite les joueurs PC et consoles à explorer une planète similaire à la Terre, remplie de menaces extraterrestres. En forgeant l'histoire des survivants, chaque décision du joueur peut faire basculer le destin du petit groupe échoué. Alors qu'ils s'adaptent à leur situation inédite, les survivants doivent se défendre contre les attaques de la faune extraterrestre, faire face à des maladies inhabituelles et se protéger contre des conditions météorologiques extrêmes pour survivre. Dans Stranded: Alien Dawn, les survivants sont au cœur de l'histoire, chacun apportant des compétences, des traits et des histoires uniques à la dynamique du groupe. Les joueurs doivent s'assurer que leurs survivants puissent coopérer lorsqu'ils sont poussés dans leurs derniers retranchements, non seulement en répondant à leurs besoins de base, mais aussi en leur offrant des possibilités de détente et de divertissement pour leur bonheur et une productivité optimale. Alors que les survivants s'efforcent de transformer leur site d'écrasement en une base prospère, ils doivent récupérer et fabriquer des abris rudimentaires et des forteresses de pointe dotées de défenses automatisées. Qu'il s'agisse de la fascinante région montagneuse de Sobrius ou des canyons asséchés de Desertum, chaque région offre un éventail de flore et de faune dynamiques, ainsi que des ressources naturelles qui peuvent être recherchées et exploitées pour permettre au groupe de prospérer dans son nouvel environnement impitoyable.

Les studios rajoutent que tous les joueurs achetant Stranded: Alien Dawn avant le 9 mai prochain pourront obtenir un modèle exclusif de capsule d'atterrissage d'urgence et un nouveau matériau de construction pour étendre leurs bases. Le titre est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 31,49 € sur Gamesplanet.