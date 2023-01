Stranded: Alien Dawn, les animaux sauvages au cœur de la prochaine mise à jour

Stranded: Alien Dawn est pour rappel le nouveau jeu de survie et de gestion de Haemimont Games, déjà connu pour les Tropico et Surviving Mars. Le titre est édité par Frontier Foundry et passe par une phase d'Early Access, les développeurs rajoutent petit à petit du contenu tout en améliorant l'expérience de jeu.

Et tout prochainement, Stranded: Alien Dawn accueillera une nouvelle mise à jour rajoutant plusieurs fonctionnalités, comme l'apprivoisement et l'entraînement d'animaux sauvages. Haemimont Games détaille :

Les joueurs peuvent maintenant pousser encore plus loin leurs stratégies de survie en incluant la possibilité d’apprivoiser, d’entraîner et d’élever un large choix d’aliens sauvages. La mise à jour introduit également trois nouvelles espèces canines en jeu. Grâce à la gestion des animaux, les survivants ont maintenant la possibilité de débloquer la capacité de les dompter. Mais attention, certaines espèces peuvent se montrer hostiles si elles ne sont pas approchées de la bonne manière. Une fois apprivoisés, les survivants ont la possibilité de nommer, soigner, entraîner, diriger ou jouer avec leurs animaux. Il leur suffit d’utiliser la nouvelle activité « Ranch » pour contrôler les priorités d’apprivoisement et d’entraînement. Pour s’assurer une vie confortable, les survivants doivent garder les animaux apprivoisés heureux en s’assurant qu’ils sont nourris tous les jours avec un habitat sécurisé. Les survivants peuvent aussi recevoir des boosts de relaxation et de bonheur s’ils jouent et créent des liens avec les animaux apprivoisés. La gestion de la faune sauvage donne accès à de nombreuses ressources et devient un atout important pour la survie. Certaines créatures seront même capables de s’entraîner pour combattre les nombreuses menaces du nouveau monde. En plus des mécanismes d’apprivoisement des animaux, les joueurs peuvent maintenant sélectionner Hugo Dealano, un nouveau survivant, dans leurs groupes grâce à cette mise à jour. Le fabuleux passé d’Hugo en tant que gardien de zoo en fait un atout intéressant, avec sa capacité d’entraîner presque toutes les créatures et ses compétences en agriculture. La mise à jour inclut aussi une série de ressources supplémentaires, de recettes et de statues d'animaux, ainsi que 5 nouveaux succès Steam, que les joueurs pourront acquérir en prouvant leurs compétences en matière d'élevage.

La mise à jour de Stranded: Alien Dawn sera lancée le 24 janvier prochain, le titre est pour rappel disponible uniquement sur ordinateurs, via Steam. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.