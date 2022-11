Stranded: Alien Dawn, du contenu bientôt rajouté avec la mise à jour Dunes et Lunes

Dévoilé lors de la gamescom 2022, Stranded: Alien Dawn a été lancé le mois dernier, en Early Access sur PC. Le jeu de survie sur une planète extraterrestre par Frontier Foundry et Haemimont Games (Surviving Mars) aura donc droit à plusieurs mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu au fil des mois.

Et les joueurs de Stranded: Alien Dawn vont pouvoir découvrir de nombreuses nouveautés le 1er décembre prochain avec la mise à jour Dunes et Lunes, qui rajoutera un biome désertique, un nouveau survivant, trois nouvelles lunes et deux niveaux de difficulté. Les développeurs détaillent :

Les joueurs participant à l’accès anticipé pourront explorer le biome Desertum, un nouvel environnement extraterrestre qui mettra à l’épreuve leur groupe de survivants abandonnés. Le paysage rocailleux et orangé de Desertum donnera du fil à retorde aux joueurs, avec peu de végétations en plus d’une faible qualité de sol demandant une approche stratégique afin de s’assurer que les survivants puissent prospérer au mieux. En plus d’évènements météorologiques imprévisibles durant les tempêtes de sable, les joueurs pourront utiliser les ressources de Desertum pour faire face aux saisons humides comme arides et ainsi transformer leur zone de crash en base rayonnante.

En plus d’un fascinant nouveau biome, les joueurs peuvent désormais ajouter un nouveau survivant à leur groupe : Sora. Son passé difficile l’a apprêtée aux vagues de chaleurs et de froid que l’on retrouve dans Desertum. Enfin, ses capacités de combat améliorées peuvent s’avérer vitales durant les attaques d’extraterrestres, tels que les reptiliens Tecatli, aussi sauvages que mortelles, représentant l’une des nouvelles menaces pour la survie du groupe.

Dans le cadre de cette mise à jour, trois nouvelles lunes (Jason, Nyx et Chaos) vont également briller dans les cieux de Stranded: Alien Dawn, chacune ayant un impact distinct sur le gameplay. La présence de Jason procurera aux survivants une bonne dose d’adversité, tout en leur offrant le temps nécessaire pour se préparer et récupérer lors des évènements. Nyx influence la vie sauvage afin qu’il y ait plus d’attaques pendant la nuit, tandis que Chaos, qui porte bien son nom, augmente les chances d’avoir des évènements imprévisibles et donc une difficulté accrue durant la partie.

De plus, la mise à jour Dunes et Lunes introduit deux niveaux de difficulté supplémentaires pour mettre au défi les stratèges les plus expérimentés en survie. Les nouveaux modes de difficulté « Très Difficile » et « Insane » donneront aux joueurs expérimentés, cherchant à se tester, l'occasion ultime de prouver leurs compétences. Les joueurs auront également la possibilité de remporter cinq nouveaux succès, pendant que les survivants se démènent sur leur nouvelle planète tout sauf accueillante.