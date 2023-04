Stranded: Alien Dawn dévoile son nouveau scénario d'avant-poste militaire avant sa sortie

Disponible en Early Access sur ordinateurs depuis octobre dernier, Stranded: Alien Dawn est attendu en version finale dans deux petites semaines sur PC, mais aussi sur PlayStation et Xbox. Frontier Foundry et Haemimont Games se préparent à ce lancement en dévoilant un futur contenu :

Lors de la sortie de Stranded: Alien Dawn, les joueurs vont pouvoir découvrir un tout nouveau scénario d'avant-poste militaire, dont voici une présentation :

Arrivant sur toutes les plateformes, ce nouveau scénario passionnant invite les joueurs à constituer un équipage de 6 membres, qui seront largués dans un lieu inexploré, loin de la galaxie civilisée. Leur mission ? S'implanter dans leur nouvel environnement hostile afin de construire un relais Ansible et de permettre les communications interstellaires. Tout au long du scénario, les joueurs doivent préparer et protéger leur équipe d'aventuriers, de soldats et de scientifiques, afin de défendre la base contre la menace d'une faune extraterrestre de plus en plus hostile. Un nouveau survivant, Ember Griffin, apportera sa grande expérience militaire au groupe en tant que commandant tactique, idéal pour assurer la sécurité de la base pendant que le relais Ansible se construit et tente d'établir une connexion. Le scénario de l’avant-poste militaire apporte également de nouvelles options de recherche, notamment deux types de mechas qui, une fois fabriqués, maximiseront les capacités de combat du groupe et ajouteront des champs de force pour une protection de la base accrue. Toutes ces options seront disponibles dans tous les scénarios. Parallèlement, les joueurs peuvent dès à présent exploiter de nouvelles technologies afin d'améliorer la disponibilité des ressources. Les recherches sur les matrices de fabrication sont désormais possibles et même essentielles à la construction de nouveaux dispositifs de fabrication capables de transformer l'énergie en matière physique. Le fabricant de nourriture utilise de l'énergie pour créer des repas sans ingrédients, tandis que le fabricant de matériaux peut créer des matières premières telles que le bois, la pierre, les alliages métalliques, le carburant liquide et le silicium.

Cette nouveauté sera donc rajoutée avec la mise à jour day one. La date de sortie de Stranded: Alien Dawn est pour rappel fixée au 25 avril 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

