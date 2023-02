Stranded: Alien Dawn maintenant compatible avec les mods

Frontier Foundry et Haemimont Games (Surviving Mars) ont lancé en octobre dernier Stranded: Alien Dawn, un jeu de survie sur une planète extraterrestre. Le titre est depuis toujours en Early Access sur PC et accueille régulièrement des mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu.

Les joueurs ont ainsi déjà pu découvrir le biome Desertum et l'apprivoisement d'animaux sauvages, mais le titre prend désormais une tout autre tournure. Une mise à jour lancée aujourd'hui dans Stranded: Alien Dawn permet en effet aux joueurs de créer et profiter de mods grâce à un gestionnaire et éditeur. Ces outils sont introduits en même temps qu'un plug-in pour Blender, et si vous n'y connaissez rien en création, il est possible de télécharger les mods de la communauté facilement via le Steam Workshop.

Stranded: Alien Dawn continue donc son chemin en vue d'un passage en version finale, à une date encore inconnue. Le titre est disponible en accès anticipé uniquement sur ordinateurs via Steam, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.