Xbox : les jeux les plus attendus de 2020 selon Microsoft

2020 approche à grands pas, Microsoft souhaite se pencher sur les productions qui émoustillent et qui s'inviteront sur Xbox One, mais aussi PC, dans les mois qui viennent. Dans les parages ? De l'aventure, du déjanté, de la magie... Mais au lieu de palabrer pendant des heures, nous laissons la parole à la firme américaine.

Voici donc les titres à surveiller selon le constructeur.

12 MINUTES (ANNAPURNA INTERACTIVE)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10

AGE OF EMPIRES III: DEFINITIVE EDITION (TANTALUS MEDIA, WORLD’S EDGE)

Disponibilité : PC Windows 10, Steam, Xbox Game Pass

Plongez-vous dans une expérience de stratégie primée, remastérisée pour 2020 avec de tout nouveaux graphiques 4K Ultra HD, un nouveau travail sur le son, et bien plus encore. Commandez d’éminentes puissances européennes cherchant à explorer de nouvelles terres dans le Nouveau Monde ou tournez-vous vers l’Orient et déterminez l’issue de ses luttes pour le pouvoir.

BATTLETOADS (RARE, DLALA STUDIOS)

Disponibilité : Xbox One, Xbox Game Pass

Rare et DLaLa Studios apportent le genre du brawler sur Xbox avec un style d’animation unique, de l’action en défilement horizontal et du gameplay coopératif, parfait pour jouer ensemble sur le canapé.

BLEEDING EDGE (NINJA THEORY)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, Steam, Xbox Game Pass

Bleeding Edge est un tout nouveau brawler qui combine des combats intenses à la 3e personne avec du multijoueur en équipe en ligne. Bleeding Edge propose une grande variété de personnages hauts en couleurs proposant différents styles de combat, en mêlée ou à distance, ainsi qu’un gameplay où les combos, l’esquive, le timing , la dextérité et le travail d’équipe sont nécessaires pour obtenir la victoire ! Bleeding Edge sera disponible le 24 mars 2020 sur Xbox One, PC Windows 10, Steam et dans le Xbox Game Pass.

CROSSFIREX (SMILEGATE ENTERTAINMENT)

Disponibilité : Xbox One, Xbox Game Pass

Disponible pour la première fois sur console sur Xbox One en 2020 avec du contenu exclusif pour les membres Xbox Game Pass, CrossfireX est un tout nouveau volet free-to-play de la franchise de jeux PC la plus jouée au monde, Crossfire. Développé à partir de zéro, CrossfireX offre une grande variété d’expériences FPS de haute qualité, avec de nouvelles cartes et modes multijoueurs du développeur Smilegate Entertainment et une toute nouvelle campagne solo développée en partenariat avec Remedy Entertainment.

CUPHEAD: THE DELICIOUS LAST COURSE (STUDIO MDHR)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, Nintendo Switch

Dans Cuphead: The Delicious Last Course, Cuphead et Mugman sont rejoints par Mme Chalice pour un DLC d’aventure sur une toute nouvelle île ! Avec de nouvelles armes, de nouveaux charmes et les toutes nouvelles capacités de Mme Chalice, affrontez une nouvelle équipe de boss aux multiples facettes pour aider le chef Saltbaker dans la quête finale de Cuphead.

CYBERPUNK 2077 (CD PROJEKT RED)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, PlayStation 4, Google Stadia, Steam

Cyberpunk 2077 est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Vous incarnez V, mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité. Personnalisez votre matériel cybernétique, les compétences et le style de jeu de votre personnage, et explorez cette ville immense où chacun de vos choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui vous entoure.

DOOM ETERNAL (ID SOFTWARE)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam

Vous incarnez le DOOM Slayer. De retour sur Terre, vous découvrez que votre planète a subi une invasion démoniaque. Déchaînez les enfers et découvrez les origines du Slayer et de sa mission de massacre… jusqu’à son aboutissement. Découvrez le mélange ultime de vitesse et de puissance en vous frayant un chemin entre les dimensions et en vous plongeant dans des combats à la première personne bourrés d’action.

DRAKE HOLLOW (THE MOLASSES FLOOD)

Disponibilité : Xbox Game Pass, Xbox One, PC Windows 10

Explorez un monde en ruine avec vos amis. Rassemblez des provisions, combattez des créatures sauvages et construisez des villages pour protéger le peuple végétal local connu sous le nom de Drakes.

GEARS TACTICS (THE COALITION, SPLASH DAMAGE)

Disponibilité : PC Windows 10, Steam, Xbox Game Pass

Développé par The Coalition et Splash Damage, Gears Tactics se déroule 12 ans avant les événements du premier Gears of War. Les villes de la planète Sera commencent à tomber sous la menace monstrueuse de la Horde Locuste. Alors que le gouvernement est en plein désarroi, une escouade de survivants apparaît comme le dernier espoir de l’humanité. Dépassés en nombre et luttant pour leur survie, les joueurs doivent recruter et commander une escouade pour traquer l’Ukkon, un scientifique maléfique qui engendre des monstres. Gears Tactics propose une histoire immersive et centrée sur les personnages, qui suit Gabe Diaz, un soldat provocateur doublé par Noshir Dala, chargé de constituer une escouade dans une aventure riche en leadership, survie et sacrifice.

GROUNDED (OBSIDIAN ENTERTAINMENT)

Disponibilité : Xbox Game Preview, Xbox Game Pass, Xbox One, PC Windows 10, Steam Early Access

Dans Grounded, les joueurs sont réduits à la taille d’une fourmi et doivent survivre dans le « micro-monde » sauvage d’une arrière-cour de banlieue. Ce monde à la fois familier et fantastique peut être parcouru en solo ou en multijoueur coopératif à quatre personnes, mode dans lequel les joueurs devront travailler ensemble pour accomplir des missions ou explorer un monde complexe et détaillé. Les joueurs doivent se rassembler, fabriquer et construire des bases avec des objets du quotidien trouvés dans la cour, partir à la recherche de ressources vitales et vivre aux côtés d’insectes géants et pacifiques tout en luttant pour survivre face à des habitants hostiles et bien plus imposants. Accessible dans le Xbox Game Preview avec le Xbox Game Pass, Grounded sera amené à évoluer et changer en fonction des retours de la communauté, afin d’améliorer l’expérience de jeu.

HALO INFINITE (343 INDUSTRIES)

Disponibilité : Xbox Series X, Xbox Game Pass, Xbox One, PC Windows 10

Le Master Chief revient en 2020 dans Halo Infinite, avec la sortie mondiale du jeu pour le lancement de Xbox Series X. Ce nouveau chapitre de la saga légendaire invite les joueurs à rejoindre le vénérable Master Chief pour une toute nouvelle aventure alors qu’il fait face à de nouvelles menaces et gagne de nouveaux alliés sur le mystérieux anneau Halo. Halo Infinite utilise le tout nouveau moteur graphique Slipspace Engine.

KINGDOM HEARTS III REMIND (SQUARE ENIX)

Disponibilité : Xbox One, PlayStation 4

Déterminé à sauver Kairi, Sora voyage jusqu’au cimetière des Keyblade peu de temps avant que la bataille finale n’ait lieu. Sans forme corporelle, il retrouve l’origine du cœur des sept gardiens de la lumière. À travers ses combats personnels, Sora est sur le point de découvrir des vérités qu’il n’a jamais imaginées auparavant.

LAST STOP (VARIABLE STATE)

Disponibilité : Xbox One

Last Stop est un jeu d’aventure solo à la troisième personne se déroulant à Londres et dans lequel le joueur incarne trois personnages dont les vies sont bouleversées par un événement surnaturel. La trame de Last Stop relie trois histoires en une, centrée sur les vies secrètes, les liens qui unissent les personnages, et la magie dans le monde ordinaire.

MARVELS AVENGERS (SQUARE ENIX)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, PlayStation 4, Google Stadia

Marvel’s Avengers débute lors du A-Day, où Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Thor célèbrent l’inauguration d’un nouveau quartier général des Avengers à San Francisco et le lancement de leur héliporteur alimenté par une source d’énergie expérimentale. Cependant, la journée vire au cauchemar lorsqu’un accident catastrophique entraîne la destruction d’une grande partie de la ville. Les Avengers sont considérés comme responsables de la tragédie et se séparent. Cinq ans plus tard, alors que les super-héros sont devenus hors-la-loi, le monde fait face à une terrible menace et le seul espoir pour le sauver est de rassembler les plus grands héros de la Terre.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR (ASOBO STUDIO)

Disponibilité : PC Windows 10, Xbox Game Pass pour PC

Microsoft Flight Simulator est la prochaine génération de l’une des franchises de simulation les plus appréciées. Des avions légers aux gros porteurs, pilotez des avions extrêmement détaillés et époustouflants dans un monde incroyablement réaliste. Créez votre plan de vol et volez n’importe où sur la planète. Prenez plaisir à voler de jour comme de nuit et affrontez des conditions météorologiques réalistes et difficiles.

MINECRAFT DUNGEONS (MOJANG)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, Xbox Game Pass, PlayStation 4, Nintendo Switch

Minecraft Dungeons est un tout nouveau jeu d’action et d’aventure dans l’univers Minecraft qui sortira en avril 2020. Inspiré par les « dungeon crawlers » classiques, Minecraft Dungeons emmène les joueurs dans une quête épique riche en nouveaux personnages et environnements à découvrir en solo ou jusqu’à quatre joueurs en mode collaboratif local et en ligne.

MINECRAFT EARTH (MOJANG)

Disponibilité : iOS, Android

Découvrez une nouvelle dimension de Minecraft ! Créez, explorez et survivrez dans le monde réel. Rejoignez une communauté de constructeurs et d’explorateurs des quatre coins de la planète, récupérez des ressources pour vos constructions, fabriquez des éléments en réalité augmentée et placez-les à taille réelle. Vous pouvez même rejoindre d’autres joueurs pour des mini-aventures ! L’Accès Anticipé de Minecraft Earth se poursuit en 2020 et s’orientera vers de nouvelles fonctionnalités et expériences au printemps.

ORI AND THE WILL OF THE WISPS (MOON STUDIOS)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, Steam, Xbox Game Pass

Disponible le 11 mars, Ori and the Will of the Wisps vous embarquera pour une toute nouvelle aventure dans un monde vaste et exotique où vous rencontrerez des ennemis redoutables et des énigmes dans votre quête pour démêler le destin d’Ori.

PSYCHONAUTS 2 (DOUBLE FINE PRODUCTIONS)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, Xbox Game Pass

Razputin Aquato, acrobate entraîné et jeune voyant, a réalisé son rêve de toujours de rejoindre l’organisation internationale d’espionnage psychique connue sous le nom de Psychonauts ! Mais ces super espions psychiques sont en difficulté. Leur chef n’est plus le même depuis qu’il a été kidnappé et, pire encore, il y a une taupe qui se cache dans le quartier général. Raz doit utiliser ses pouvoirs pour arrêter la taupe avant qu’ils n’exécutent leur plan secret : ramener d’entre les morts le méchant meurtrier psychique, Maligula !

RUST (FACEPUNCH STUDIOS)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, PlayStation 4, Steam

Le seul but de Rust est de survivre. Pour ce faire, vous devrez surmonter des épreuves telles que la faim, la soif et le froid. Faites un feu. Construisez un abri. Tuez des animaux pour leur viande. Protégez-vous des autres joueurs, et tuez-les pour leur viande. Formez des alliances avec d’autres joueurs et bâtissez une ville. Faites tout ce qu’il faut pour survivre.

TELL ME WHY (DONTNOD ENTERTAINMENT)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, Steam, Xbox Game Pass

Tell Me Why est la nouvelle exclusivité Xbox Game Studios de DONTNOD Entertainment, le studio français derrière la franchise Life is Strange. Avec une histoire de vie et des personnages authentiques, Tell Me Why incarne à la perfection les valeurs de Xbox concernant le « Gaming pour tous » en proposant une aventure narrative à la première personne avec une histoire à suivre sur 3 chapitres.

THE ARTFUL ESCAPE (BEETHOVEN AND DINOSAUR)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, Apple Arcade

À la veille de sa première représentation, Francis Vendetti se bat avec l’héritage d’une légende populaire morte et les errances cosmiques de sa propre imagination. Francis, adolescent prodige de la guitare, entreprend un voyage psychédélique et multidimensionnel pour inspirer son personnage scénique.

VAMPIRE: THE MASQUERADE – BLOODLINES 2 (HARDSUIT LABS)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, PlayStation 4, Steam

Engendrée par un acte de terrorisme vampire, votre existence déclenche la guerre pour le commerce du sang de Seattle. Concluez des alliances délicates avec les créatures qui contrôlent la ville et découvrez la vaste conspiration qui a plongé Seattle dans une guerre civile sanglante entre les puissantes factions de vampires. Vous et vos disciplines uniques êtes une arme dans notre système de combat avant-gardiste, rapide et axé sur la mêlée. Votre pouvoir grandira au fur et à mesure de votre progression, mais n’oubliez pas de maintenir la Mascarade et de protéger votre humanité… ou d’en assumer les conséquences.

WASTELAND 3 (DEEP SILVER)

Disponibilité : Xbox One, PC Windows 10, PlayStation 4, Steam

Wasteland 3 est un RPG post-apocalyptique de inXile entertainment, comprenant des combats tactiques difficiles, des heures d’exploration, et une histoire profonde et pleine de rebondissements, de retournements et de rudes décisions éthiques. Jouez en solo ou en coopération et personnalisez votre équipe avec des avantages et des capacités adaptés à votre style de jeu. Personnalisez votre véhicule – le Kodiak – pour en faire une bête de guerre endurcie. Sauver le Colorado ne sera pas facile, mais l’Arizona compte sur vous, alors… ne vous plantez pas.

WEST OF DEAD (RAW FURY)

Disponibilité : Xbox Game Pass, Xbox One, PC Windows 10, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam