PS4 : les jeux les plus attendus de 2020 selon PlayStation

Oui, la next-gen arrive en 2020, mais pas de panique, en attendant, de nombreux jeux s'inviteront sur PS4 pour nous divertir comme il se doit. Ainsi, Sony Interactive Entertainment fait une petite liste des productions à surveiller, qui verront le jour l'année prochaine.

Mais encore ?

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

À la fin du 13e siècle, l'empire mongol a ravagé des nations entières lors de sa campagne visant à conquérir l'Orient. L'île de Tsushima est tout ce qui sépare le Japon de l'incroyable flotte mongole menée par un général rusé et impitoyable, Khotun Khan.

DOOM Eternal

Vous incarnez le DOOM Slayer de retour sur Terre et vous découvrez que votre planète a subi une invasion démoniaque. Déchaînez les enfers et découvrez les origines du Slayer et de sa mission de massacre... jusqu’à son aboutissement.

Dying Light 2

15 ans déjà que l'Humanité a succombé au virus. Dans ce monde putride et impitoyable, une seule colonie humaine a survécu, désormais plongée dans un nouvel âge des ténèbres. De jour, bandits, factions et survivants affamés écument les rues pour trouver de quoi subsister... même aux dépens des autres. De nuit, les infectés règnent en maîtres et sortent de leurs tanières obscures pour se repaître des vivants. Vous incarnez Aiden Caldwell, un survivant infecté. Dans ce monde truffé de dangers, votre agilité exceptionnelle et votre brutalité au combat font de vous un allié puissant et une marchandise précieuse.

Nioh 2

Découvrez le Japon de l'an 1555, un pays ravagé par une guerre sans fin, où les monstres et les esprits maléfiques hantent des terres aux paysages somptueux où plane l'ombre d'une menace. Chassez vos ennemis en tant que mercenaire rebelle doté des pouvoirs surnaturels des mythiques yokai.

LEGO Star Wars : La Skywalker Saga

La galaxie vous appartient avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ! Rejouez les neuf films de la saga Star Wars dans un tout nouveau jeu vidéo LEGO. Vivez des aventures galactiques, retrouvez l'humour made in LEGO, et plongez dans l’univers Star Wars reconstitué en briques, comme jamais auparavant.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Vous incarnez V, mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité. Personnalisez les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de votre personnage, et explorez cette ville immense où chacun de vos choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui vous entoure.

Marvel's Avengers

Marvel’s Avengers débute lors du A-Day, lorsque Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Thor s'apprêtent à inaugurer le nouveau quartier général high-tech des Avengers à San Francisco, et leur propre héliporteur, alimenté par une source d'énergie expérimentale. Les festivités virent au cauchemar quand un accident catastrophique dévaste la ville... Les Avengers, tenus responsables de cette tragédie, se séparent.

Disintegration

Piloter un Gravcycle lourdement armé dans Disintegration, un nouveau jeu à la première personne de science-fiction pas comme les autres. Commandez vos troupes au sol pendant que vous combattez dans une campagne palpitante en solitaire, et affrontez d'autres pilotes et leurs équipages dans un mode PvP frénétique.

Watch Dogs: Legion

Dans Watch Dogs: Legion, la ville de Londres court à sa perte dans un futur proche… à moins que vous n'interveniez. Rassemblez la résistance et combattez les profiteurs qui se sont emparés du pouvoir. Mais avant toute chose, asseyez-vous et dégustez une bonne tasse de thé. Vous n'êtes pas un monstre, que diable.

Predator : Hunting Grounds

Traquez votre proie ou échappez à vos poursuivants dans ce jeu de tir multijoueur asymétrique. En tant que membre du commando, vous devez accomplir des missions avant de vous faire rattraper par le Predator. Et si vous voulez incarner le Predator, vous devez traquer et éliminer le commando.

Resident Evil 3

Jill Valentine fait partie des derniers témoins des atrocités commises par Umbrella à Raccoon City. Pour l'empêcher de parler, Umbrella a fait appel à son arme secrète, Nemesis !

Marvel's Iron Man VR

Tony Stark a mis un terme à ses activités de fabricant d'armes. À la place, il crée des technologies qui permettent à son alter ego, Iron Man, de lutter contre le mal. Cela fait des années que Tony est un célèbre super-héros quand il est soudainement pris pour cible par le Fantôme, une pirate et militante anti-multinationales qui se sert d'anciennes armes des Industries Stark pour tenter de faire s'effondrer l'empire du milliardaire.

Trials of Mana

Alors que le monde avait sombré dans les ténèbres, la Déesse de Mana dégaina l'Épée de Mana pour anéantir les huit bénévodons, des monstres de destruction. Elle scella ces horreurs dans les huit pierres de Mana, empêchant ainsi le royaume de sombrer dans les abysses. Affaiblie par la reconstruction du monde, la Déesse prit la forme d'un arbre et sombra dans un long et profond sommeil. Mais les forces du mal cherchèrent rapidement à libérer les bénévodons afin de prendre le contrôle du monde.

Final Fantasy VII Remake

Le monde est contrôlé par la compagnie Shinra qui exploite la mako, l'énergie vitale de la planète. Dans la mégalopole de Midgar, les résistants du groupe Avalanche ont engagé Cloud Strife, un ex-membre des troupes d'élite de la Shinra, qui ne se doute pas de ce qui l'attend...

Overwatch 2

Faire front. Ensemble. Lorsque le secteur Zéro attaqua, Winston rassembla une petite équipe pour parer à l’invasion. Mais alors que l’espoir s’amenuise, les héros doivent faire front pour surmonter les obstacles.

Wasteland 3

Dans ce RPG post-apocalyptique, vous incarnez les rangers du désert fraîchement débarqués au Colorado. À vous d'ériger une base, d'équiper votre véhicule, de former vos recrues... mais souvenez-vous : vos choix ont des conséquences.'

Rainbow Six: Quarantine

Les Agents de Rainbow Six feront face à une menace mystérieuse, qui est en train d'infecter des hôtes humains, ainsi que leurs environnements. Préparez-vous à plonger dans des missions tendues, exigeantes, et totalement imprévisibles, qui vous demanderont de tout risquer aux côtés de votre escouade à chaque fois que vous entrerez en quarantaine.

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza : Like a Dragon introduit un nouveau protagoniste, pour la première fois depuis la création de la série il y a plus de dix ans : Ichiban Kasuga, un yakuza de bas niveau qui cherche à prouver sa valeur.

Dreams