PlayStation Plus : les jeux offerts d'août 2020 dévoilés, dont un titre PS4 disponible dès demain !

Sony Interactive Entertainment a encore une fois décidé de casser (un peu) les traditions autour du PlayStation Plus pour août 2020. Le programme a ainsi été révélé non pas le dernier mardi du mois, mais le dernier lundi. Et il y a une bonne raison : l'un des deux titres gratuits pour les abonnés sera téléchargeable dès ce 28 juillet 2020.

Il s'agit de Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, qui est donc offert deux mois après Call of Duty: WWII, qui avait lui aussi été rendu disponible un peu avant le début du mois de juin. Le deuxième jeu PS4 offert n'est autre que Fall Guys: Ultimate Knockout, le jeu multijoueur façon Battle Royale où vous devez faire tomber tous vos adversaires de la carte. Il sera accessible le 4 août, le jour de sa sortie officielle.

Les sorties du PlayStation Plus pour août 2020

NBA 2K20 Jusqu'au 4 juillet 2020



Support : PS4 Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Jusqu'au 4 juillet 2020

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour août 2020

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée À partir du 27 juillet 2020



Support : PS4 Fall Guys: Ultimate Knockout À partir du 4 août 2020

Support : PS4

PlayStation précise au passage qu'un nouveau week-end multijoueur en ligne gratuit sera organisé du 8 août à 0h01 au 9 août à 23h59, pour que tout le monde puisse essayer cette fonctionnalité clé du PS+. Et si vous n'êtes pas encore abonnés, un an de PlayStation Plus coûte 59,99 €.

Lire aussi : TEST de Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, les sensations sans le contenu