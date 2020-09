PlayStation Plus : les jeux offerts d'octobre 2020 dévoilés

Nous ne savons pas encore à quelle sauce nous serons mangés avec le PlayStation Plus sur PS5. Une chose est sûre, il permettra de débloquer directement la PlayStation Plus Collection, une série de classiques de la PlayStation 4 téléchargeable directement sur votre PlayStation 5 pour vivre ou revivre les immanquables de la génération sous leur meilleur jour. D'ici là, le mois d'octobre doit encore nous permettre de profiter de deux jeux PS4 comme à l'accoutumée. Et après PUBG et Street Fighter V, il fallait frapper fort pour satisfaire la communauté.

Voici vos prochains jeux PS Plus : Need for Speed Payback et Vampyr seront disponibles sur PS4 le 6 octobre pour les abonnés ! pic.twitter.com/2ME7kzva8a — PlayStation France (@PlayStationFR) September 30, 2020

Du 6 octobre au 2 novembre 2020, vous pourrez donc récupérer Need for Speed: Payback et Vampyr. De quoi vous occuper ces prochaines semaines ?

Les sorties du PlayStation Plus pour octobre 2020

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds)

Jusqu'au 5 octobre 2020



Support : PS4 Street Fighter V Jusqu'au 5 octobre 2020

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour octobre 2020

Need for Speed: Payback À partir du 6 octobre

Support : PS4 Vampyr À partir du 6 octobre

Support : PS4

Si vous n'êtes pas encore abonnés, un an de PlayStation Plus coûte 59,99 €.