PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en octobre 2024 dévoilé, du ring à l'espace, il n'y a qu'un pas

Si la conclusion du State of Play de cette nuit a été royale avec la révélation de Ghost of Yōtei, le prochain jeu de Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment a profité de cette présentation pour parler hardware et même introduire les prochains jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus, qui auraient sinon dû l'être ce mercredi en fin d'après-midi pour l'Europe. Avec une telle mise en avant, faut-il s'attendre à du lourd par rapport à d'habitude ? Pas spécialement plus qu'en septembre avec son offre en day one de Harry Potter : Champions de Quidditch, mais il y a tout de même de quoi se faire plaisir.

Nous pourrons donc combattre sur le ring de WWE 2K24 pour les fans de catch, tenter de survivre dans l'espace à bord de l'USG Ishimura du remake de Dead Space ou découvrir un visual novel teinté de romantisme dans Doki Doki Literature Club Plus!.

Notez que vous aurez jusqu'au 4 novembre pour les ajouter à votre ludothèque.

Les sorties du PlayStation Plus pour octobre 2024

Harry Potter : Champions de Quidditch Jusqu'au 30 septembre

Supports : PS5 et PS4 MLB The Show 24 Jusqu'au 30 septembre

Supports : PS5 et PS4 Little Nightmares II Jusqu'au 30 septembre

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour octobre 2024

WWE 2K24 À partir du 1er octobre

Supports : PS5 et PS4 Dead Space À partir du 1er octobre

Support : PS5 Doki Doki Literature Club Plus! À partir du 1er octobre

Supports : PS5 et PS4

