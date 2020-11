PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de décembre 2020 dévoilé

Le temps passe vite et nous entamerons déjà le dernier mois de cette difficile année la semaine prochaine, ce qui veut dire que le PlayStation Plus va voir son offre être renouvelée. Parmi les arrivants de novembre, deux titres ne pourront donc plus être récupérés, ce qui ne sera pas le cas de Bugsnax. Trois autres vont prendre leur place, et ce dès le 1er décembre, dont une nouveauté sortant ce jour-là.

Eh oui, le Battle Royale de Team17, Worms Rumble, sera offert et jouable aussi bien sur PS4 que PS5, en plus d'un autre représentant du genre qui trouvera là une occasion de repeupler ses serveurs, Rocket Arena de Final Strike Games. Le troisième larron n'est autre que l'explosif Just Cause 4 d'Avalanche Studios, une valeur sûre pour passer un bon moment sans prise de tête. Vous pourrez les récupérer jusqu'au 4 janvier 2021.

Les sorties du PlayStation Plus pour décembre 2020

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre Jusqu'au 1er décembre

Support : PS4 Hollow Knight: Voidheart Edition Jusqu'au 1er décembre

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour décembre 2020

Just Cause 4 À partir du 1er décembre

Support : PS4 Rocket Arena À partir du 1er décembre

Support : PS4 Worms Rumble À partir du 1er décembre

Supports : PS5 et PS4

Vous pouvez actuellement vous procurer un an d'abonnement au PlayStation Plus pour seulement 44,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Collection PlayStation Plus : la liste des jeux PS4 offerts sur PS5 finalisée, avec 2 jeux supplémentaires